Liverpool-kampioen Arne Slot doorbreekt Nederlandse vloek in Premier League en laat Engels cynisme verdwijnen

Het leek een vloek: Nederlandse trainers in de Premier League. Keer op keer struikelden Nederlandse namen. Frank de Boer? Vernederd en afgedankt na amper vier wedstrijden bij Crystal Palace. Ronald Koeman? Een sterke start, maar genadeloos afgemaakt bij Everton. Dick Advocaat en Erik ten Hag? Verschillende verhalen, maar altijd dezelfde conclusie: net niet goed genoeg. En toen kwam Arne Slot bij Liverpool.

Liverpool stond afgelopen zomer voor een haast onmogelijke taak: de opvolger van Jürgen Klopp vinden, de man die de stad en de club weer had laten dromen en dansen. Tegen alle verwachtingen in koos Liverpool voor Slot. Hoe treed je in de voetsporen van een icoon zonder in diens schaduw te blijven staan? Laat dat maar aan Slot over. Het beeld is volledig veranderd: Slot wordt niet langer gezien als de opvolger van Klopp, maar eerder als de man waarvoor Klopp de basis heeft neergelegd.

Observeren

Na een indrukwekkende periode bij Feyenoord, waar hij de club naar een dominante landstitel en de finale van de Conference League leidde, viel hij op bij Liverpool. Hij bleef trouw aan zijn werkwijze: eerst observeren. Geen grootse uitspraken of spectaculaire aankopen, maar een scherpe focus op wat Liverpool écht nodig had. Hij herstelde de basis van het spel: aanvallend voetbal met hoge druk, waarbij elke speler - van sterspelers tot wisselspelers - precies wist wat zijn rol was.

Vanaf het eerste moment heeft Slot zijn stempel op Liverpool gedrukt. Onder zijn leiding transformeerde het team weer tot een dominante voetbalmachine. Het meest opvallende was hoe hij spelers als Mohamed Salah, Virgil van Dijk en Trent Alexander-Arnold opnieuw liet schitteren, terwijl zogenoemde 'tegenvallers' zoals Cody Gakpo en Ryan Gravenberch zich onverwacht ontpopten tot wereldtoppers.

Eindelijk een succesvolle Nederlander

Nederlandse trainers hebben de afgelopen jaren een slechte reputatie opgebouwd in de Premier League. Hoewel Nederland bekendstaat om zijn vooruitstrevende voetbalvisie, met grootheden zoals Johan Cruijff en Louis van Gaal, wisten veel coaches in Engeland niet echt door te breken.

Ronald Koeman kende een goede tijd bij Southampton, maar flopte compleet bij Everton. Frank de Boer werd het toonbeeld van mislukking toen hij bij Crystal Palace na slechts vier wedstrijden al werd ontslagen en door José Mourinho zelfs werd bestempeld als 'de slechtste trainer ooit in de Premier League'. Dick Advocaat wist Sunderland te behoeden voor degradatie, maar stapte in het seizoen erna door een zwakke start al snel op en ook Erik ten Hag moest uiteindelijk vertrekken bij Manchester United.

De recente geschiedenis liet een patroon zien van hoge verwachtingen, beperkte successen en snelle ontslagen. Britse media en clubs kregen het beeld dat Nederlandse trainers niet geschikt waren voor de Premier League: te vastgehouden aan hun eigen filosofie en ongeliefd in een competitie waar aanpassingsvermogen, snelheid en fysiek spel de boventoon voeren. Met zijn aanpak heeft Slot dat stigma in één klap doorbroken.

Cynisme over Nederlanders

De Britse tabloids zijn plots lovend over een Nederlander. Jarenlang hadden ze hun kranten gevuld met cynisme over 'knuffeltrainers aan de overkant van de Noordzee', over het onvermogen van Nederlanders om in een competitie met moordend tempo en meedogenloze eisen te gedijen. Arne Slot gaf ze, met een glimlach zoals alleen hij dat kan, volledig ongelijk.

Hij zorgt er hoogstpersoonlijk voor dat Nederlanders er ineens weer goed opstaan in Engeland. Dankzij Slot zal een hele nieuwe generatie Nederlandse trainers in Engeland niet langer alleen als een 'risico' worden beschouwd, maar juist ook als een kans. Slot heeft immers bewezen dat niets onmogelijk is.

Statistieken van Slot

