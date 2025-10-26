Een legende spreekt, een talent luistert. Arjen Robben kreeg deze week een warm onthaal in de Allianz Arena, waar duizenden fans zijn naam scandeerden. De oud-aanvaller van Bayern München genoot zichtbaar van de waardering, maar richtte zijn aandacht al snel op het veld én vooral op één speler: de 17-jarige Lennart Karl, het nieuwe wonderkind van de Duitse kampioen.

Karl maakte woensdag indruk in het Champions League-duel met Club Brugge. De jonge aanvaller scoorde al na vijf minuten en schreef geschiedenis als de jongste Duitse doelpuntenmaker ooit in het toernooi. Zijn gedurfde optreden leverde hem niet alleen lof op van ploeggenoot Harry Kane, die hem een 'fantastische speler met een grote toekomst' noemde, maar ook de prijs voor Man of the Match. De opmars van Karl lijkt niet te stoppen.

Robben waarschuwt Bayern-wonderkind

Toch had Robben – zelf jarenlang een van de gezichten van het Bayern-succestijdperk – een duidelijke boodschap voor het wonderkind van Bayern. "Je moet elke dag aan jezelf werken en niet denken: Ik heb een geweldige wedstrijd gespeeld, alles is top", zei de 41-jarige Nederlander. "Je moet blijven pushen op de training en niet te zelfgenoegzaam worden."

Volgens Robben ligt daarin het verschil tussen talent en blijvend succes. "Dat punt bereiken is één ding", vervolgde hij. "Maar aan de top blijven, dát is het moeilijkste. Alleen wie hongerig blijft, redt het op de lange termijn." Een advies dat hij uit eigen ervaring geeft: met zijn onverwoestbare mentaliteit en flitsende dribbels groeide Robben bij Bayern uit tot een clublegende.

Warm onthaal voor Robben in München

De voormalig Oranje-international werd woensdag in München dan ook onthaald als een held. De fans zongen luidkeels zijn naam, verwijzend naar zijn winnende goal in de Champions League-finale van 2013. Robben liet later weten geraakt te zijn door het moment. "Die minuten… dat lied… dat zal me altijd bijblijven. Het maakt me trots."

Robben speelde van 2009 tot 2019 voor Bayern, waar hij acht keer landskampioen werd en 99 doelpunten maakte in de Bundesliga. Tegenwoordig traint hij het O14-team van FC Groningen, maar zijn invloed in München is nog altijd voelbaar. Zijn bezoek aan de Allianz Arena bewees dat hij niet alleen een icoon blijft voor de fans, maar ook een inspiratiebron voor de nieuwe generatie.

