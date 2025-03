Spelersvrouwen Frenkie de Jong en Tijjani Reijnders zien middenvelders uitblinken tijdens Nederland - Spanje

Mikky Kiemeney-de Jong, de vrouw van Frenkie, en Marina Reijnders, vrouw van Tijjani, waren donderdagavond aanwezig in De Kuip. Ze zagen het Nations League-duel tussen Nederland en Spanje, waarbij hun geliefden uitblonken.

Oranje leek lang op weg naar een sensationele stunt tegen de Europees kampioen. Maar Spanje maakte na een rode kaart voor Jorrel Hato in de tweede helft, nog in de blessuretijd de gelijkmaker: 2-2.

De Oranje vechtmachine bracht Spanjaarden in de war met koekje van eigen deeg Een zure nasmaak blijft hangen in De Kuip nadat Oranje bijna de vloek tegen toplanden had verbroken. Nog altijd is er in de tweede periode van Ronald Koeman nog niet gewonnen van een topland, maar zelden kwam Nederland zo dichtbij als nu. En dat met spel waar het ganse land vrolijk van wordt. Na een moeilijke openingsfase gaf Oranje de Spanjaarden een koekje van eigen deeg.

Reijnders en De Jong

Mikky en Marina zaten vol bewondering op de tribune. Wellicht dat die steun hun mannen een extra boost gaf, want beide middenvelders blonken uit in het duel. Reijnders scoorde de 2-1 en was ook belangrijk bij de eerste goal van Oranje. Marina kon dus hard juichen.

Oranje op rapport na onwijs gevecht tegen Spanje: één speler liet heel Nederland dromen van megastunt Lang was Nederland op weg naar een sensationele stunt tegen de Europees kampioen. De mannen van Ronald Koeman hadden Spanje bijna over de knie, maar een late gelijkmaker gooide roet in het eten. Toch heeft Nederland alles om voor te spelen in Valencia. Dat is te danken aan één man die een cruciale rol bij de Nederlandse doelpunten had.

Samen met Frenkie de Jong regiseerde hij op het middenveld. Helaas was het net niet genoeg voor een overwinning op een topland, wat in de tweede periode van bondscoach Ronald Koeman nog nooit is gebeurd.

Zoontjes

Voorafgaand aan de wedstrijd genoot de vrouw van Reijnders nog van het zonnige weer in Nederland, samen met hun zoontje Xavién, die onlangs zijn eerste verjaardag vierde. Hij vermaakte zich met een loopfietsje, zo is te zien op de Instagramstory van Marina.

Mikky en Frenkie hebben ook een zoontje: Miles. Hij werd in november één jaar oud en is regelmatig in het stadion van FC Barcelona te vinden om zijn vader aan te moedigen. Soms trapt hij ook een balletje met De Jong op het veld.

Zondag wordt de return van de kwartfinale tegen Spanje gespeeld in Valencia.

Alles over Nations League

Check hier het laatste nieuws over de Nations League, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.