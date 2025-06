Het heeft er alle schijn van dat Igor Paixão zijn laatste officiële wedstrijd voor Feyenoord heeft gespeeld. Meerdere clubs houden de Braziliaanse linksbuiten goed in de gaten, na een sterk seizoen in Rotterdam. Daarom hangt er ook een behoorlijk prijskaartje aan Paixão.

Eerder werd bekend dat Napoli en Olympique Marseille interesse hebben in de 24-jarige Braziliaan. Precies die clubs houden ook PSV'er Noa Lang in de gaten en zijn dus druk op zoek naar een nieuwe linksbuiten.

'Noa Lang staat aan vooravond van toptransfer; onderhandeling over prijs in volle gang' Het heeft er alle schijn van dat Noa Lang komend seizoen niet meer bij PSV speelt. De buitenspeler, die tegen Malta nog trefzeker was voor Oranje, wilde in de winter al een stap maken. Nu lijkt het er wel van te komen voor Lang.

Record transfer

Voor Paixão zou er nu ook een andere club in de markt zijn. Volgens het Algemeen Dagblad is Aston Villa serieus geïnteresseerd in de diensten van de Braziliaan, die het afgelopen seizoen achttien keer scoorde in 47 wedstrijden voor Feyenoord. Daarin gaf hij ook nog eens negentien assists.

Paixão was de reden dat Feyenoord zich naar een derde plek knokte in de Eredivisie en de Rotterdammers willen hem dan ook alleen kwijt voor de hoofdprijs. Die is ook bepaald door de club, want Paixão moet meer opleveren dan de huidige record verkoop: Santiago Gimenez voor 32 miljoen.

Speculatie over transferwaarde 'beste speler Eredivisie': 'Dat is zo'n beetje de Feyenoord-waarde' Igor Paixão is momenteel niet te houden bij Feyenoord. De Braziliaanse flankenflitser scoort voor het leven en ze zijn nog mooi ook. Robin van Persie zal blij zijn met de topscorer van de club. Robert Maaskant durft zelfs te stellen dat hij momenteel de beste speler van de Eredivisie is. "Zonder hem is Feyenoord veel minder dreigend."

Erik ten Hag

Naast Aston Villa zou het Bayer Leverkusen van nieuwe trainer Erik ten Hag ook wel oren hebben naar Paixão. De Duitsers hebben door de verkoop van Jeremie Frimpong en Florian Wirtz flink wat geld overgemaakt gekregen vanuit Liverpool, maar nu is er wel een kwaliteitsinjectie nodig.

Erik ten Hag aast op Feyenoord-ster, maar Bayer Leverkusen stuit op stevige vraagprijs Erik ten Hag heeft bij zijn nieuwe club Bayer Leverkusen al snel zijn pijlen gericht op een aanwinst uit de Eredivisie. Eén van de absolute uitblinkers van Feyenoord staat bovenaan zijn lijstje. De belangstelling is serieus, maar een deal ligt allerminst voor het grijpen. De Rotterdammers houden stevig vast aan hun vraagprijs.

Inkomsten

Feyenoord kan deze zomer weleens flink gaan cashen. Als Paixão voor meer dan 32 miljoen euro wordt verkocht verdienen de Rotterdammers natuurlijk al een aardig zakcentje, maar ook Quilindschy Hartman is op weg naar de uitgang in De Kuip.

Het naar de Premier League gepromoveerde Burnley heeft twaalf miljoen over voor Hartman. Alleen een medische keuring zou hem nog scheiden van een overstap naar The Clarets.

Quilindschy Hartman wil contract niet verlengen en vertrekt bij Feyenoord, opvolger al in beeld Feyenoord moet komende zomer hoogstwaarschijnlijk afscheid nemen van Quilindschy Hartman. De 22-jarige linksback heeft besloten zijn tot medio 2026 lopende contract niet te verlengen. Volgens Voetbal International is de clubleiding daarom bereid hem deze transferperiode te verkopen. De Rotterdammers lijken al te anticiperen met een nieuwe linksback.