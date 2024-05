Inter-spelers krijgen exclusief horloge van duizenden euro's cadeau vanwege kampioenschap

Spelers van Inter hebben een exclusief horloge cadeau gekregen. De hoofdrolspelers die hebben bij gedragen aan het landskampioenschap worden rijkelijk beloond met een zwitsers uurwerk.

Het horloge is speciaal voor het landskampioenschap van Inter ontwikkeld in samenwerking met het merk TUDOR. Met de 20e Serie A-titel kreeg de club uit Milaan er een tweede ster bij, en dus wordt dit historische resultaat uitbundig gevierd.

Denzel Dumfries krijgt boete voor het opvallende spandoek met 'hond' Theo Hernandez Denzel Dumfries toonde tijdens het kampioensfeest van Inter een opvallend spandoek. De Nederlander kreeg een spandoek aangereikt waarop hij AC Milan-verdediger Theo Hernandez als hond aan het lijstje vasthied. Achteraf had Dumfries spijt, maar desondanks werd er een onderzoek naar zijn actie gestart.

Om de spelers van Internazionale te belonen is er een exclusief horloge ontworpen, dat de selectie in ontvangst mag nemen. Het gaat om een speciale editie van het Black Bay 58-model, dat zo'n 4.000 euro kost. Er worden 1908 exemplaren gemaakt, verwijzend naar het jaar waarin Inter is opgericht.

Bijzonder aan het uurwerk is dat het een duikershorloge is. Het kan tot wel 200 meter de diepte in. Natuurlijk is de editie uitgevoerd in blauw en zwart, de kleuren van Inter. Ook is het logo erin verwerkt. De twee sterren kunnen daarbij natuurlijk niet ontbreken. Op de horloges die de Inter-spelers krijgen is ook hun rugnummer te zien.

Denzel Dumfries

Voor Denzel Dumfries kan het horloge mooi compenseren voor de boete die hij kreeg tijdens het kampioensfeest. De Nederlander toonde tijdens het kampioensfeest van Inter een opvallend spandoek. Hij kreeg al meerdere malen tijdens wedstrijden tegen aartsrivaal AC Milan ruzie met Theo Hernandez. Maar de rivaliteit tussen de spelers steeg naar grote hoogte toen de vleugelverdediger tijdens de huldiging een zeer bijzonder spandoek liet zien aan het publiek.

'Het was niet zo slim': Denzel Dumfries reageert op Theo Hernandez-spandoek Denzel Dumfries was zondag door het dolle heen bij het kampioensfeestje van Inter. Terwijl de adrenaline door zijn lichaam gierde pakte hij een opvallend spandoek vast. Een dag later heeft hij spijt van die actie.

Ondanks de spijtbetuigingen van Dumfries startte het Italiaanse Openbaar Ministerie een onderzoek naar de gang van zaken tijdens de festiviteiten van landskampioen Inter. Hij kreeg een boete, maar een schorsing bleef uit. Het is niet bekend hoe hoog de boete is die Dumfries kan verwachten.