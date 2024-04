Davy Klaassen spreekt zich na titel met Inter uit over toekomst en Ajax: 'Het blijft je club'

Davy Klaassen pakte maandagavond met Inter de landstitel na een 2-1 overwinning op rivaal AC Milan. Klaassen bleef zelf negentig minuten op de bank zitten. Na afloop sprak hij bij Ziggo over zijn toekomst en de situatie bij Ajax.

Ondanks dat Klaassen niet veel speelde bij Inter dit seizoen blikt hij er na het kampioenschap positief op terug. "Het was een fantastich seizoen en je voelt de emotie, vooral omdat het de tweede ster is", aldus de 31-jarige middenvelder.

Dat hij zo weinig speelminuten kreeg vond hij niet altijd makkelijk. Klaassen kwam dit seizoen 308 minuten in actie, verdeeld over zestien optredens. Hij startte slechts drie keer in de basis. "Ja dat is niet altijd makkelijk. Je tekent bij een club, maar eigenlijk teken je voor een team. Een team waar je elke dag mee traint en dan moet je dat steunen."

Klaassen werd ook gevraagd over de situatie van Ajax dit seizoen. Is hij ontsnapt aan de ellende in Amsterdam met zijn transfer naar de Serie A afgelopen zomer? Zo ziet hij dat zelf niet. Hij blijft zijn oude club wel volgen. "Natuurlijk, het is je club dus dat blijf je altijd volgen."

Met zijn oud-teamgenoot van Ajax Daley Blind praat hij ook over het dramatische seizoen van de club. "Daley is mijn beste vriend, die spreek ik eigenlijk elke dag. Dan heb je het ook vaak over Ajax. Maar uiteindelijk komt het met Ajax ook altijd weer goed."

Terugkeer naar Ajax?

Een terugkeer naar Ajax sluit Klaassen niet meteen uit, maar hij wil eerst genieten van het kampioenschap met Inter. "Vind je het goed als ik daar vanavond nog even niet over nadenk?" Alles is mogelijk in de voetbalwereld. "Je weet het nooit. Ik zie het allemaal wel."

Zijn toekomst bij de Italiaanse club is onzeker. Klaassen beschikt over een aflopend contract, met de optie om de verbintenis met één jaar te verlengen. Hij weet niet of hij volgend seizoen nog bij Inter speelt. "Geen idee. Dat zien we ook wel weer. Eerst vanavond gas geven!"