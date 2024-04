'Het was niet zo slim': Denzel Dumfries reageert op Theo Hernandez-spandoek

Denzel Dumfries was zondag door het dolle heen bij het kampioensfeestje van Inter. Terwijl de adrenaline door zijn lichaam gierde pakte hij een opvallend spandoek vast. Een dag later heeft hij spijt van die actie.

Dumfries heeft het tijdens wedstrijden tegen aartsrivaal AC Milan vaak aan de stok met Theo Hernandez. Als de Nederlandse vleugelverdediger weer over de rechterkant raast, komt hij met enige regelmaat de Franse linksback van Milan tegen. Afgelopen weekend bereikten de ontmoetingen tussen de twee een kookpunt.

Beide heren grepen elkaar naar de keel in de slotfase van de Derby Della Madonnina en moesten met rood van het veld. Een dag later was Dumfries zijn rode kaart alweer vergeten door het kampioensfeestje van Inter.

Op een gegeven moment werd een spandoek de bus opgetild, bedoeld voor Dumfries. Daarop was de Nederlander op een memeformat geplakt, waarin hij Hernandez (afgebeeld als hond) aan een lijntje vasthield. Dumfries hield het spandoek met trots omhoog, maar komt een dag later dus trots op zijn actie.

Denzel Dumfries gooit tijdens titelparade olie op het vuur na ruzie met Theo Hernandez Denzel Dumfries en Inter wonnen iets meer dan een week terug de titel in Italië. Rivaal AC Milan werd verslagen en tijdens dat duel kreeg de Nederlandse rechtsback het aan de stok met Theo Hernandez en die ruzie lijkt nog niet verdwenen te zijn.

Reactie Dumfries op spandoek

"Ik hou van rivaliteit in het voetbal, het is een cruciaal onderdeel van onze sport. Ik besef dat het omhooghouden van het spandoek een beoordelingsfout van mijn kant is geweest. Het was niet zo slim."

Nieuwe ontmoeting op het EK

Op het EK staat Dumfries, normaal gesproken de vaste rechtsback van het Nederlands elftal, waarschijnlijk weer tegenover Hernandez. Frankrijk is namelijk de tweede tegenstander van Oranje op het EK 2024. Die wedstrijd staat op 21 juni op het programma, nadat Nederland op 16 juni tegen Polen heeft gespeeld. De derde groepswedstrijd is op 25 juni tegen Oostenrijk.