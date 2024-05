Dit zijn de dure horloges van Real Madrid-spelers, kampioenschap werd gevierd in stijl

Real Madrid vierde vorige week de 36e landstitel met een rondrit in de stad. Dat deden de sterspelers in stijl. Aan hun pols schitterden luxe horloges.

Het kampioenschap werd groots gevierd. De selectie liet daarbij de dure uurwerken zien aan fans. De spelers blijken vooral fan te zijn van luxemerk Rolex.

Rolex

Zo is Antonio Rüdiger in het bezit van een Rolex Daytona Platinum. Dat horloge heeft een prijskaartje van zo'n 90.000 euro. Vinícius Júnior draagt een ander model van het merk. Hij kiest voor een Rolex Day-Date Green in witgoud, dat verkocht wordt voor bedragen tussen de 35.000 en 40.000 euro. De 38-jarige middenvelder Luka Modrić heeft soortgelijke smaak. Hij werd gespot met een Rolex DateJust Green in staal, dat ongeveer de helft kost van het bedrag van het horloge van Vini Jr.

Het Daytona-model blijkt het meest populair binnen de selectie. Naast Rüdiger dragen ook Ferland Mendy, Dani Carvajal en Joselu dat model rond hun pols. Joselu draagt een klassieke versie van het horloge in de kleur zwart en staal. Carvajal gaat voor de limited edition Daytona ‘Paul Newman’ Oysterflex. Mendy koos voor een kleurrijk exemplaar met de Daytona Rainbow in roségoud, dat tweedehands over de toonbank gaat voor wel een half miljoen euro.

Andere merken

Ook andere merken zijn geliefd bij de Spaanse kampioenen. Zo draagt David Alaba een Patek Philippe Annual Celandar ‘Blue’ 5205G. Rodrygo droeg de Classic Fusion Orlinski van het merk Hublot. Aurélien Tchouaméni koos net als Mendy voor alle kleuren van de regenboog met een een Patek Phillippe Royal Oak Openworked Rainbow Frosted.

Champions League

Voor Real Madrid draait alles in de rest van het seizoen om de finale van de Champions League op zaterdag 1 juni tegen Borussia Dortmund. Madrid kan daar voor de vijftiende keer de winnaar van het toernooi worden.