Denzel Dumfries gooit tijdens titelparade olie op het vuur na ruzie met Theo Hernandez

Denzel Dumfries en Inter wonnen iets meer dan een week terug de titel in Italië. Rivaal AC Milan werd verslagen en tijdens dat duel kreeg de Nederlandse rechtsback het aan de stok met Theo Hernandez en die ruzie lijkt nog niet verdwenen te zijn.

Zondag won Inter in eigen huis met 2-0 van Torino en met de eigen fans kon het feestje helemaal losbarsten. De trainer werd al in de lucht gegooid en iedereen genoot op het veld van de eindzege in de Serie A.

Parade

Vervolgens was het tijd voor de Nerazzurri om het feest voort te zetten met een heuse parade. Met een grote bus gingen de spelers en staf door Milaan heen, met overal blauw-zwarte fans langs de weg.

Spandoek Dumfries en Hernandez

In het publiek had iemand een spandoek van Dumfries met Hernandez gemaakt. Daar kon de Nederlander wel van genieten, dus deze pakte hij aan en hield hij hoog boven zijn hoofd. Hierdoor kon iedereen het goed zien. Op het spandoek was Hernandez als hond afgebeeld, die door Dumfries aan zijn hals wordt vastgehouden.

Denzel Dumfries ft. Theo Hernandez



pic.twitter.com/Ay4gZLjjXk — Willem Haak (@WillemHaak) April 28, 2024

Clash op het EK

Dumfries heeft er ongetwijfeld niet aan gedacht dat hij met het Nederlands elftal op het EK tegen Frankrijk moet spelen in de poule. Hernandez is daar ook een vaak gebruikte kracht en in het geval ze beiden spelen, kan het nog weleens gezellig gaan worden op het veld. Hernandez zal deze actie zeker onthouden.

Kampioensfeest

De avond na AC Milan tegen Inter was het al groot feest in de stad. Dumfries was de beroerdste niet en ging even kijken hoe de titel gevierd werd. Dat leverde natuurlijk mooie beelden op.