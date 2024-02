Jong Ajax wint van MVV door eerste goals in betaald voetbal van Julian Rijkhoff

Julian Rijkhoff kent een topmaandag. De kersverse spits van Ajax scoorde zijn eerste doelpunten in het betaald voetbal. Namens Jong Ajax scoorde hij twee keer tegen MVV Maastricht: 3-0.

Namens Jong Ajax was hij in de eerste helft tweemaal trefzeker tegen MVV Maastricht. In de tweede helft scoorde ook Nassef Chourak nog, drie minuten nadat hij in het veld was gekomen.

Jong Ajax begon weer met veel relatieve toppers aan de wedstrijd, zoals Anton Gaaei, Ar'Jany Martha, Ahmetcan Kaplan, Silvano Vos, Sivert Mannsverk en Kian Fitz-Jim.

Julian Rijkhoff

Ajax betaalde deze winter 1,4 miljoen euro aan Borussia Dortmund om Rijkhoff terug te halen naar Amsterdam. De spits is een product van de jeugdopleiding van Ajax, maar speelde de afgelopen drie jaar in Duitsland.

Jong Utrecht - Jong AZ

De andere wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie ging tussen Jong Utrecht en Jong AZ. De Alkmaarders wonnen op bezoek in de Domstad met 2-1. De wedstrijd was nogal opvallend, omdat er twee penalty's werden gemist én twee geraakt.

Eerst miste Rickson van Hees namens het tweede van Utrecht, waarna Nick Koster wel raak schoot voor AZ. In de tweede helft miste die Koster wel. Vlak daarna zorgde Ro-Zangelo Daal wel voor de 2-0 voor Jong AZ. Even later maakte Silas Andersen, middels een penalty, de aansluitingstreffer voor Jong Utrecht.