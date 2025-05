'Gekrenkte' Theo Janssen voelt zich tekortgedaan bij 'zijn' Vitesse: 'Dat is het ergste'

Theo Janssen en Vitesse leken lange tijd onafscheidelijk, maar in januari besloot hij afscheid te nemen van zijn geliefde club. Hij koos ervoor niet langer te wachten op duidelijkheid van Vitesse, dat geen zekerheid kon bieden. Het vertrek heeft veel impact op hem gehad, maar hij is blij met de kans bij tweededivisionist De Treffers. "Dat is iets wat me stoort", zegt Janssen tegen Sportnieuws.nl.

Janssen bekleedde twaalf jaar diverse functies bij Vitesse, van assistent-trainer tot hoofdscout, maar besloot zijn cluppie de rug toe te keren. "Dat heeft met verschillende dingen te maken, maar vooral doordat het plan niet duidelijk was. Constant kwamen er nieuwe mensen en steeds een nieuwe functie voor mij. Ik had nu de behoefte om eventjes zelf te bepalen", vertelt de oud-prof.

Eerste avontuur als hoofdtrainer

De voormalig middenvelder van Vitesse, FC Twente en Ajax vond razendsnel een nieuwe uitdaging. Hij tekende een tweejarig contract bij De Treffers, met de mogelijkheid om dit met nog twee extra seizoenen te verlengen. "Ze hebben een duidelijk en aantrekkelijk plan, en samen willen we iets opbouwen," zegt Janssen, die trots is dat hij als hoofdtrainer is gekozen. "Het is niet makkelijk om een plek te vinden in de Tweede Divisie, want er zijn héél veel trainers die op zoek zijn naar werk. Toen deze kans zich voordeed, heb ik dan ook snel toegehapt."

Janssen realiseert zich wat hij achterlaat bij Vitesse. "Het was zeker geen gemakkelijke beslissing, maar ik sta er volledig achter. Vitesse zal altijd een deel van mijn leven blijven, ik blijf voor altijd verbonden aan de club. Ook in de toekomst zal dat niet veranderen."

Vertrokken met 'gekrenkt' gevoel

De analist van Ziggo Sport erkent dat hij gekrenkt is door het besluit van Vitesse om hem niet op te nemen in de technische staf. "Natuurlijk. Ik kan wel zeggen dat dat niet zo is, maar iedereen die ergens zit en het daar naar zijn zin heeft, die wil daar dan ook blijven zitten."

Na het vertrek van Philip Cocu werd het voor hem al snel duidelijk dat zijn eigen rol bij de staf ook tot een einde zou komen. "Philip, Chris van de Weerden en ik waren drie verschillende types. Op een gegeven moment komt Edward Sturing natuurlijk als trainer en wij zijn zó verschillend. Tussen ons zie je geen gelijkenissen. Hij is degene die er de hele tijd bovenop zit, terwijl ik juist héél relaxed ben. Dat lag zó ver uit elkaar dat dat niet bij elkaar kon komen", legt hij uit. "Maar ik neem hem niets kwalijk."

Pijnlijke situatie bij Vitesse

Janssen verlaat zijn cluppie, waar hij maar liefst 23 seizoenen in verschillende functies actief was, in een zeer pijnlijke situatie. De club staat op het randje van de afgrond en kreeg dit seizoen maar liefst 39 punten in mindering voor wanbeleid. "Het ergste is dat mensen tegenwoordig een beetje medelijden met de club hebben. Dat stoort me", sluit Janssen af.