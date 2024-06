'Joshua Zirkzee persoonlijk akkoord met binnenlandse stap naar topclub'

Joshua Zirkzee is persoonlijk akkoord over een transfer naar AC Milan. Dat meldt het Italiaanse medium CalcioMercato. In de komende weken wordt nu gekeken of Bologna er ook uit komt met de Milanezen.

Zirkzee staat al enkele weken in de belangstelling van AC Milan, die hem als topprioriteit zien voor de vervanging van Olivier Giroud. Arsenal en Manchester United zouden de Nederlandse spits ook nog op de korrel hebben, maar het lijkt erop dat de Engelse clubs te laat komen. Zij hebben de transferstrategie nog niet gekozen en daardoor zag AC Milan de kans schoon. Zirkzee wil zelf erg graag naar I Rossoneri en de club moet er alleen nog uitkomen met Bologna.

Bologna

De 23-jarige spits maakte in de zomer van 2022 de stap van Bayern München naar Bologna. De Italianen betaalden 8,5 miljoen euro voor de diensten van Zirkzee. Met de Nederlander in de punt van de aanval behaalde Bologna afgelopen seizoen een historische prestatie. De club pakte voor het eerst in de clubgeschiedenis een ticket voor de Champions League.

Contractdetails

Zirkzee lijkt de historische Champions League-campagne van Bologna dus niet meer mee te maken, aangezien hij persoonlijk akkoord is met een stap naar AC Milan. De spits heeft een voorstel geaccepteerd voor een contract van vijf jaar, met een salaris van vier miljoen euro per seizoen.

Volgende stap

Nu is het aan Milan en Bologna om er nog gezamenlijk uit te komen. De verwachting van CalcioMercato is dat de clubs er in het midden van deze week uit kunnen gaan komen. Zirkzee heeft nog een contract tot de zomer van 2026, dus zal er vanuit Milan een vraagprijs moeten komen. De spits maakte afgelopen seizoen twaalf goals en gaf zeven assists in 37 wedstrijden voor de club.