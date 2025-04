'Welkom thuis': RKC haalt vervanger van vertrekkende Henk Fraser binnen, ondanks onzekere toekomst

RKC heeft de opvolger van de vertrekkende trainer Henk Fraser binnen. Hoewel de toekomst van de club uit Waalwijk nog ongewis is, durft een onervaren trainer hoe dan ook de uitdaging wel aan. Met de aankondiging 'Welkom thuis' haalt RKC 'verloren zoon' Sander Duits terug voor zijn eerste klus als hoofdtrainer.

Duits, voormalig middenvelder van de ploeg, is inmiddels 41 jaar oud en klaar voor zijn eerste functie 'op eigen benen'. Momenteel is hij nog assistent-trainer bij FC Twente. Daar werkt hij samen met Joseph Oosting, met wie hij ook al samen was bij RKC. Fraser zijn toekomst is nog ongewis, maar hij wil graag naar het buitenland.

Welke competitie?

Duits tekent voor twee jaar bij RKC, maar hij weet nog niet in welke competitie hij zijn debuut als hoofdverantwoordelijke gaat maken. De Waalwijkers staan momenteel laatste in de Eredivisie, met twaalf punten achterstand op de veilige vijftiende plek. Met nog vier duels te gaan, lijkt directe handhaving kansloos. Alleen plek zestien, momenteel bezet door Willem II, is met vijf punten afstand nog binnen handbereik.

Play-offs

Lukt het RKC om de Tilburgers nog bij te halen, dan moet het in de play-offs Eredivisie-voetbal zien te verzekeren. Dat gebeurt allemaal nog onder Fraser, waarna Duits in het nieuwe seizoen het stokje overneemt. In de Eredivisie of dus de Keuken Kampioen Divisie.

'Eerste uitdaging'

“Ik kijk er enorm naar uit om in Waalwijk te beginnen aan mijn eerste uitdaging als hoofdtrainer”, zegt Duits op de website van zijn nieuwe club. “Als speler en als assistent-trainer heb ik het enorm naar mijn zin gehad in het Mandemakers Stadion. Ik heb RKC Waalwijk leren kennen als een familieclub die professioneel te werk gaat en ambitieus is."

'Sander is een verbinder'

Vanuit RKC is er logischerwijs ook blijdschap op de nieuwe aanstelling. "In zijn eerdere periodes in Waalwijk, respectievelijk als speler en assistent-trainer, hebben we hem leren kennen als iemand die gepassioneerd en professioneel te werk gaat. Sander is tactisch sterk, heeft analytisch vermogen, beschikt over de kwaliteit om zijn visie over te brengen op spelers en is een verbinder."

