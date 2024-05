Joshua Zirkzee ook in te huren als stadionspeaker: 'Riccardo... Riccardo!'

Joshua Zirkzee heeft een nieuwe roeping gevonden. De sterspeler van Bologna was afgelopen wedstrijd tegen Juventus (3-3) geblesseerd en maakte van de gelegenheid gebruik om stadionspeaker te zijn. Als een doorgewinterde omroeper brulde Zirkzee de voornaam van zijn ploeggenoot Calafiori om, het publiek deed de rest.

Zirkzee deed in het doelpuntrijke duel niet mee vanwege een hamstringblessure. De Nederlandse spits zag vanaf de zijkant hoe zijn teamgenoot Calafiori twee keer scoorde. Genoeg voor de zege was het niet, want Juventus knokte zich terug van een 3-0 achterstand. Desondanks blijft Bologna derde en de ploeg uit Turijn vierde. Bologna heeft zich al geplaatst voor de Champions League, een hogere plek op de ranglijst zorgt alleen voor meer inkomsten.

'Riccardo... Riccardo!'

Ondanks een blessure had Zirkzee tegen Juventus de tijd van zijn leven. Bij een van Calafiori's doelpunten mocht hij zijn voornaam omroepen. De officiële stadionspeaker deed het voorwoord, daarna was het de beurt aan Zirkzee. "Riccardo... Riccardo... Riccardo... Ric-car-doooo! Grazie", brulde Zirkzee.

Geen EK

Bologna speelt vrijdag nog een uitwedstrijd tegen Genoa, daarna zit het seizoen erop. Ook voor Joshua Zirkzee. De spits werd - misschien wel mede door zijn hamstringblessure - niet opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman in de voorselectie, terwijl veel mensen hadden verwacht dat hij erbij zou zitten.

Zirkzee kan dus met vakantie na de laatste speelronde. Of hij nog terugkeert in Bologna na de zomer is zeer de vraag. De Nederlandse spits speelde zich vanwege een indrukwekkend seizoen in de kijker van meerdere clubs. In Italië zijn AC Milan en Juventus geïnteresseerd, terwijl ook Arsenal hem volgt. Bayern München, de oud-werkgever van Zirkzee, heeft ook een terugkoopoptie. Het is echter niet bekend of Der Rekordmeister interesse heeft om die te lichten.