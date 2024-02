Kaapverdië gaat na penalty's ten onder tegen Zuid-Afrika in kwartfinale Afrika Cup

Zuid-Afrika hoort bij de laatste vier van de Afrika Cup 2023. In de kwartfinale werd Kaapverdië na penalty's verslagen. In de 120 minuten voetbal daarvoor waren er geen goals: 0-0.

Bij Kaapverdië zijn er vier inwoners van Rotterdam geselecteerd: de broers Deroy en Laros Duarte plus stadgenoten Garry Rodrigues en Jamiro Monteiro. De broers ontbraken in de basis, de andere twee trapten wel af. Laros Duarte viel in de 86e minuut in, toen er nog geen goals waren gevallen.

Keepers

Dat de netjes niet gingen bollen, is een dikke pluim voor de keepers aan beide kanten. Want kansen en schoten waren er wel degelijk. Voor rust moest de pot nog ontbranden, na rust werden de Zuid-Afrikanen sterker en kreeg de Kaapverdische goalie Vózinha (Trencin) het druk.

Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd kon het Kaapverdische sprookje een nieuw hoofdstuk krijgen. Spits Gilson Tavares dook op voor het doel van Bafana Bafana, maar via de vingertoppen van de Zuid-Afrikaanse keeper kwam de bal tegen de lat.

Strafschoppenserie

De Kaapverdische Blauwe Haaien (Tubarões Azuis) waren nog niet eerder voorbij de kwartfinale van de Afrika Cup gekomen. Zuid-Afrika won de beker al eens (1996). Wie zou de zenuwen beter in bedwang houden? Van de eerste zes pogingen werd er slechts eentje benut, door Zuid-Afrika. Uiteindelijk won Bafana Bafana de reeks met 2-1.

0-0: Bébé mist voor Kaapverdië

0-1: Mokoena ramt raak voor Zuid-Afrika

0-1: ook penalty Semedo van Kaapverdië gekeerd

0-1: ook Zuid-Afrika mist, Lepasa schiet op de lat

0-1: Laros Duarte mist! Kaapverdië wacht nog op de eerste goal

0-1: de zesde misser van de avond... Modiba schiet op de keeper

1-1: Teixeira schiet onberispelijk de eerste penalty van Kaapverdië binnen

1-2: Mvala schiet beheerst raak, Zuid-Afrika weer op voorsprong

1-2: de doelman stopt de inzet van Kaapverdië opnieuw, Zuid-Afrika wint!

