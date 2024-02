Karim Benzema wil toch langer blijven in Saoedi-Arabië: 'Ik ben hier ook ambassadeur'

Karim Benzema heeft een opmerkelijk interview gegeven. Na een periode vol onduidelijkheid, waarin het leek dat hij wilde vertrekken, heeft de Gouden Bal-winnaar laten weten dat hij toch wel heel graag in Saoedi-Arabië wil blijven.

Er hing lange tijd een nevel van mysterie rond Benzema. De Franse spits speelt sinds dit seizoen voor het Saoedische Al-Ittihad, maar zou spijt hebben van zijn keuze voor de oliedollars. Daarom liet hij in de winterstop lange tijd niets van zich horen en meldde hij zich pas veel te laat weer bij zijn club. Maar nu is zijn mening weer volledig gedraaid: hij wil niets liever dan blijven in Saoedi-Arabië.

Ambassadeur

Dat vertelde hij aan GQ Magazine. In het interview liet hij zich erg positief uit over het voetbal in zijn nieuwe thuisland. "De uitdaging in Saoedi-Arabië spreekt me erg aan: een project voor de lange termijn in een islamitisch land." Daarin ziet hij voor zichzelf ook een nieuwe rol weggelegd. "Hier ben ik niet alleen een voetballer, ik ben ook een ambassadeur."

Hij heeft zijn doelen weer helder voor ogen. "Ik ben hier ook om meer Europese spelers naar de Saoedische competitie te halen, ook al zijn er nu al veel sterke spelers hier. Het is ons doel om deze competitie naar het niveau van de Europese competities te tillen."