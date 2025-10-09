De prestaties van het Nederlandse scheidsrechterskorps liggen flink onder vuur. Manager scheidsrechterszaken Raymond van Meenen erkent in 'De Week van de Scheidsrechters' dat er werk aan de winkel is. "De kunst is om geen fouten te maken die invloed hebben op de wedstrijd", meent Van Meenen.

Verschillende oud-topscheidsrechters, analisten en journalisten hebben de afgelopen periode behoorlijk veel kritiek geuit op het niveau van de arbitrage. Van Meenen geeft toe dat hij ook niet tevreden is. "Dat ben je in topsport nooit, we leggen de lat hoog", begint de 'scheidsrechtersbaas' bij NPO Radio 1. "Het eerste blok, tot aan de eerste interlandperiode, hebben we goed gepresteerd. Daarna, tot aan de huidige interlandperiode, zijn we te vaak in het nieuws geweest."

'Ze fluiten wel in het profvoetbal'

De kritiek richt zich voornamelijk op de rol van de VAR. "Bij een aantal momenten hebben we niet goed opgetreden in situaties dat de VAR de scheidsrechter had kunnen redden. Dat is niet lekker," vervolgt hij. Toch benadrukt Van Meenen dat iedereen binnen de KNVB beseft dat het beter moet, óók de arbitrage. "De scheidsrechters zijn kritisch en wij zijn kritisch. Ze fluiten wel in het profvoetbal. Dan moet het goed zijn."

Ondanks de recente kritiek wil Van Meenen niet beweren dat er meer fouten worden gemaakt dan in het verleden. "Het gebeurde ook toen ik nog op het veld stond, dat er een aantal weken achter elkaar heel veel fout ging", stelt de oud-arbiter.

'Dat is de kunst'

Volgens Van Meenen is het vooral belangrijk dat scheidsrechters cruciale fouten vermijden. "De kunst is om geen fouten te maken die invloed hebben op het verloop van een wedstrijd. Scheidsrechters gaan het veld in om alles zo goed mogelijk te zien. Ze nemen gemiddeld 200 tot 250 beslissingen. Het gaat vaak om die twee, drie die er toe doen: een rode kaart, een strafschop."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.