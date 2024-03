Ligue 1 sluit deal met fastfoodketen McDonald's ter waarde van achttien miljoen Big Mac's

De Ligue 1 heeft een bijzondere sponsor gevonden. De Franse competitie sloot woensdag een deal met McDonald's en zal de komende drie seizoenen de naam dragen van de fastfoodketen. Dat levert de Ligue 1 tientallen miljoenen op.

Voor de volgers van het Franse voetbal zal de competitienaam 'McDonald's Ligue 1' niet eens zo vreemd klinken, want de afgelopen jaren was Uber Eats de sponsor van de competitie. Zij wilden het contract graag verlengen, maar toen waren kansloos toen de fastfoodketen met een enorme bieding kwamen.

McDonald's gaat namelijk dertig miljoen euro per jaar overmaken. Dat is ongeveer een verdubbeling van het bedrag dat de huidige sponsor jaarlijks betaalt. Hoewel de nieuwe sponsor niet snel zal worden geassocieerd met sporten en een gezond leven, konden de clubs het bod niet weigeren.

Miljoenen burgers

In totaal zal McDonald's dus negentig miljoen euro betalen om de komende drie jaar. Voor dat bedrag kun je trouwens flink wat burgers kopen bij fastfoodketen. Een Big Mac, de bekendste van allemaal, kost namelijk 4,95 euro. De deal is dus in totaal ruim achttien miljoen burgers waard.

Grote ster dreigt te vertrekken

De competitie wil bekender worden over de hele wereld en hoopt dat via deze deal te bereiken. Dat zal nog een flinke uitdaging worden, want Kylian Mbappé, de grote ster van de Ligue 1, lijkt deze zomer transfervrij te gaan vertrekken bij Paris Saint-Germain. Er wordt verwacht dat hij vanaf komend seizoen bij Real Madrid speelt.

Wel spelen er nog zeven Nederlanders in de competitie. Dat zijn Marco Bizot (Stade Brest), Azor Matusiwa (Stade Rennes), Pablo Rosario (OGC Nice), Stijn Spierings (Toulouse), Ibrahim Cissokho (Toulouse), Emanuel Emegha (Strasbourg) en Thijs Dallinga (Toulouse). Ook Xavi Simons staat onder contract in Frankrijk. Hij is eigendom van Paris Saint-Germain, maar is dit seizoen verhuurd aan RB Leipzig.