Transfer naar Real Madrid zet streep door olympische droom Kylian Mbappé

Kylian Mbappé zou na dit seizoen een toptransfer maken naar Real Madrid. Dit zou echter kunnen betekenen dat de fransman een streep moet zetten door een van zijn andere dromen. De Spaanse club is namelijk niet bereid om deze zomer spelers vrij te geven.

Een bron heeft aan AFP bevestigd dat verschillende federaties een brief hebben gekregen van Real Madrid. Daarin wordt aangegeven dat de Koninklijke niet van plan is spelers vrij te geven voor de Olympische Spelen in Parijs komende zomer.

De club heeft het bericht zelf ook bevestigd. "Vanwege gezondheidsredenen en om de sportieve integriteit te waarborgen kunnen spelers niet deelnemen aan het EK of de Copa América en vervolgens de Spelen. Twee toernooien combineren kan om evidente redenen niet met het oog op het seizoen 2024-2025." Het Europees kampioenschap eindigd op 14 juli, tien dagen later is de start van het olympisch voetbaltoernooi.

Sjaals van Kylian Mbappé nu al te koop buiten stadion Real Madrid Kylian Mbappé verlaat Paris Saint-Germain aan het einde van het seizoen en zijn bestemming is waarschijnlijk Real Madrid. Daar zijn ze al druk bezig met de eventuele komst van de Franse superster; buiten Estadio Santiago Bernabéu zijn al sjaals te koop met daarop het gezicht van Mbappé. De kosten: een tientje.

Kylian Mbappé zal Paris Saint-Germain na dit seizoen verlaten. Zijn volgende bestemming is hoogstwaarschijnlijk Real Madrid. De aanvoerder van het nationale elftal van Frankrijk gaf de afgelopen tijd geregeld aan dat deelname aan de Olympische Spelen een droom voor hem is. Maar aangezien de Spelen geen onderdeel zijn van de FIFA-kalender zijn clubs niet verplicht hun spelers af te staan.

Bondscoach Didier Deschamps gaf ook zijn mening over het combineren van het EK en de Spelen op de persconferentie ter aanleiding van de oefeninterlands tegen Duitsland en Chili. Hij zei dat het "erg moeilijk wordt om het EK en de Spelen te combineren". "Dat geldt zowel op psychologisch als op fysiek vlak. Een speler zou dan helemaal geen vakantie hebben."

Thierry Henry, de bondscoach van de ploeg op de Spelen zou Mbappé er graag bij hebben in Parijs. "We zullen sowieso een gesprek aangaan en de mogelijkheden bespreken, maar als de club bij zijn beslissing blijft, is het moeilijk voor ons om iets te doen. In het geval van Mbappé bijna onmogelijk.”