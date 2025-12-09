PSV heeft de kans om grote stappen te zetten in de Champions League. Dinsdagavond neemt het team van Peter Bosz het op tegen Atlético Madrid. Bij een overwinning kan PSV zelfs een stevige stap zetten richting plaatsing voor de knock-outfase. Volg hier live alle ontwikkelingen rondom het duel.

PSV verkeert in uitstekende vorm en heeft al maanden geen nederlaag geleden, zowel in de Eredivisie als in de Champions League. De laatste keer dat de Eindhovenaren verloren, was op 16 september in de eerste wedstrijd tegen Union Sint-Gillis. Sindsdien heeft PSV indrukwekkende stunts geboekt tegen Napoli (6-2) en Liverpool (1-4). Trainer Bosz gaf maandagmiddag al toe dat hij ook niet had verwacht dat PSV al zoveel punten (acht) zou hebben na vijf duels. Atlético heeft driemaal gewonnen en tweemaal verloren.

Opstellingen PSV en Atlético Madrid

Opstelling PSV: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro, Veerman, Saibari; Wanner, Til, Driouech.



Opstelling Atlético Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Barrios, Koke, González; Sørloth, Álvarez.

Pikante ontmoetingen

PSV heeft een pijnlijke geschiedenis met Atlético in de Champions League. In zes ontmoetingen kwamen de Eindhovenaren nooit tot winst: Atlético won vier keer en twee duels eindigden in een gelijkspel. Het enige doelpunt van PSV tegen de Spanjaarden viel in 2008, toen de ploeg in eigen huis met 0-3 verloor en de return met 2-1. In het seizoen 2015/2016 wist PSV knap stand te houden met twee 0-0-wedstrijden in de achtste finale, maar ging het na een zenuwslopende strafschoppenreeks van liefst zestien penalty's alsnog mis. Atlético bleek keer op keer een maatje te groot.

Scheidsrechter Michael Oliver

De aandacht zal niet alleen uitgaan naar de spelers op het veld. De UEFA heeft de Engelse scheidsrechter Michael Oliver aangesteld om het duel te leiden. Oliver staat bekend om zijn indrukwekkende carrière, maar heeft ook een geschiedenis met de nodige controverses.

Scenario's in Champions League

PSV begint aan een spannende fase in de Champions League, waarin alles nog mogelijk is. Met drie wedstrijden te gaan, waaronder een thuisduel tegen het sterke Atlético Madrid, blijft de droom om door te stoten in Europa springlevend. Sportnieuws.nl geeft een overzicht van de kansen en scenario’s.

