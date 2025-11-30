PSV speelt zondagmiddag om 12.15 uur thuis tegen FC Volendam. De Eindhovenaren komen met bakken vertrouwen terug uit Liverpool na de 1-4 zege op Anfield en willen die lijn simpelweg doortrekken in de Eredivisie. Het contrast met Volendam kan bijna niet groter, maar voor PSV telt vandaag maar één ding: opnieuw winnen. Volg het duel hier live.

PSV verkeert in uitstekende vorm en verloor in de Eredivisie al ruim anderhalve maand niet meer. In eigen huis is de ploeg van Peter Bosz dit seizoen zelfs nog foutloos. Met het vertrouwen van de overwinning op Anfield en een aanval die wekelijks makkelijk tot scoren komt, begint PSV als uitgesproken favoriet aan het duel met de nummer vijftien van de ranglijst. De statistieken onderstrepen dat ook: Volendam won nog nooit in Eindhoven en pakte in 27 eerdere eredivisieduels slechts vijf punten, waarvan de laatste in 1995.

Bosz sleutelt aan zijn basiself

Bosz voert voor het duel met FC Volendam een aantal wijzigingen door. Mauro Júnior begint in de verdediging, omdat Anass Salah-Eddine ziek is. Op het middenveld krijgt Paul Wanner een basisplaats en keert Guus Til terug in de ploeg. Voorin vervangt Ismael Saibari de geblesseerde Ivan Perišić aan de linkerkant, terwijl Ricardo Pepi het vertrouwen krijgt in de spits. Ondanks zijn goede invalbeurt op Anfield is er een basisplaats voor Couhaib Driouech.

Bij Volendam voert trainer Rick Kruijs eveneens enkele wijzigingen door. Deron Payne keert terug in de ploeg en neemt de plek in van Precious Ugwu. Revelatie Robin van Cruijsen begint verrassend genoeg op de bank. Daarnaast krijgt Aaron Meijers een basisplaats en staat Anthony Descotte voor het eerst sinds zijn blessureleed weer aan de aftrap.

Opstelling PSV: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Mauro Junior; Wanner, Veerman, Til; Bajraktarevic, Pepi, Saibari

Opstelling Volendam: Van Oevelen; Payne, Amevor, Verschuren, Meijers; Bukala, Yah, Leliendal, Kuwas; Veerman, Descotte

Peter Bosz blikt vooruit na legendarische overwinning op Liverpool

De 1-4 overwinning op Liverpool zit nog vers in het hoofd van veel PSV-fans, maar Bosz wil er het liefst zo min mogelijk meer over kwijt. "Pff, ik heb het afgesloten, dus dan moet ik écht goed nadenken", zei hij eerder deze week. De trainer hamert erop dat PSV zich net zo moet opladen voor Volendam-thuis als voor Liverpool-uit. "Het gaat nu om Volendam. Ik heb niks aan spelers die dat niet kunnen opbrengen."

Joey Veerman tegenover zijn oude club én goede vriend Henk Veerman

Voor Joey Veerman krijgt de wedstrijd een extra tintje. De middenvelder brak bij Volendam door en staat vandaag tegenover zijn goede vriend Henk Veerman, die onlangs zei dat Joey’s afwezigheid bij Oranje 'dieper gaat dan prestaties'. De PSV’er lijkt zich er weinig van aan te trekken en richt zich volledig op de titelstrijd, al blijft een duel met zijn oude club en een vriend natuurlijk bijzonder.

