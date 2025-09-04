Het Nederlands elftal vervolgt vanavond de weg in de WK-kwalificatiereeks. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman neemt het in De Kuip op tegen Polen. De aftrap is om 20.45 uur. Volg hier live de ontwikkelingen rond de interland.

Polen is op papier de moeilijkste tegenstander voor Oranje op weg naar het WK in 2026. Het Nederlands elftal kan geweldige zaken doen als ze winnen van Polen en later ook van Litouwen. Dan kan het haast niet meer fout gaan om de kwalificatie voor het WK te voltooien. Twee spelers zijn afwezig vanavond uit de selectie van Ronald Koeman: Sem Steijn en Teun Koopmeiners moeten vanaf de tribune toekijken. Wellicht dat ze tegen Litouwen minuten gaan maken.