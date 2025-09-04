VOETBAL
Live WK-kwalificatie | Opstelling Nederland tegen Polen bekend: Memphis fit genoeg om te starten

Rick Kraaijeveld • 18:30, 04-09-2025 / Laatste Update: 19:43, 04-09-2025
Memphis Depay (l) en Robert Lewandowski.

Het Nederlands elftal vervolgt vanavond de weg in de WK-kwalificatiereeks. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman neemt het in De Kuip op tegen Polen. De aftrap is om 20.45 uur. Volg hier live de ontwikkelingen rond de interland.

Polen is op papier de moeilijkste tegenstander voor Oranje op weg naar het WK in 2026. Het Nederlands elftal kan geweldige zaken doen als ze winnen van Polen en later ook van Litouwen. Dan kan het haast niet meer fout gaan om de kwalificatie voor het WK te voltooien. Twee spelers zijn afwezig vanavond uit de selectie van Ronald Koeman: Sem Steijn en Teun Koopmeiners moeten vanaf de tribune toekijken. Wellicht dat ze tegen Litouwen minuten gaan maken.

21:03 9-4-2025

Spektakel bij Litouwen-Malta

Bij de andere wedstrijd in de groep van Nederland en Polen heeft Litouwen ternauwernood een punt gepakt tegen Malta. In de 83e minuut dachten de spelers van Malta de eerste drie punten te pakken. In de 97e minuut kreeg Litouwen nog een penalty; die ging erin. Het werd 1-1.

20:20 9-4-2025

De opstelling van Oranje is bekend

Zoals verwacht heeft Ronald Koeman weinig verrassingen in de opstelling van Oranje gelaten. Memphis is dus fit genoeg voor een basisplaats. Nog een kleine anderhalf uur tot de wedstrijd!

Opstelling Nederland: Verbruggen; Van de Ven, Van Dijk, Van Hecke, Dumfries; F. De Jong, Gravenberch, Reijnders; Gakpo, Memphis, Simons

Opstelling Polen: Skorupski; Kiwior, Kedziora, Bednarek; Zalewski, Slisz, Szymanski, Zielinski, Cash; Buksa, Lewandowski

17:31 9-4-2025

Welkom bij dit liveblog!

Vanavond om 20.45 uur speelt Nederland tegen Polen in De Kuip. Memphis kan vanavond alleen topscorer aller tijden worden van Oranje. De titel die hij nu nog met Robin van Persie deelt.

