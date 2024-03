Mark van Bommel boekt met Antwerp ook weer zege in Belgische Pro League

Royal Antwerp FC heeft in de competitie eindelijk weer een overwinning geboekt. De ploeg van trainer Mark van Bommel won eenvoudig van Sint-Truiden: 3-0.

Antwerp bereikte donderdag de bekerfinale van de Croky Cup, maar kon een competitiezege wel gebruiken. Uit de laatste twee duels pakte de titelverdediger slechts één punt.

Antwerp komt laat op voorsprong

Antwerp had al gemopperd toen de VAR geen strafschop zag in een overtreding van Rein van Helden op Vincent Janssen. Maar niet veel later ging de bal wel op de stip, opnieuw door toedoen van Van Helden die George Ilenikhena onreglementair van een doelkans afhield. Jacob Ondrejka benutte in de 62e minuut de toegekende strafschop.

Middenmoter Sint-Truiden stelde er bar weinig tegenover en in de 74e minuut volgde de logische 2-0, Chidera Ejuke was de maker. In de slotfase maakte Ondrejka er nog 3-0 van. Naast Janssen had ook Owen Wijndal een basisplaats. Jurgen Ekkelenkamp viel in.

Club Brugge won met overtuigende cijfers bij Racing Genk: 0-3. De Noor Hugo Vetlesen, de Ghanees Denis Odoi en de Deen Andreas Skov Olsen uit een strafschop maakten de Brugse doelpunten.

Brugge, waarvoor de Nederlander Bjorn Meijer de laatste 25 minuten meedeed, staat derde op 20 punten van leider Union. Antwerp staat in punten gelijk met Brugge. Genk moet oppassen dat het niet buiten de top zes valt, die in de play-offs gaat strijden om de titel.