Micky van de Ven maakt indruk: 'Waar zou Spurs zijn geweest als ze hem het hele seizoen hadden gehad?'

Tottenham Hotspur zette donderdagavond een overtuigende stap richting de Europa League-finale met een 3-1 zege op Bodø/Glimt. Micky van de Ven speelde de volledige wedstrijd en maakte indruk. Zijn sterke optreden leidde tot lof in de Engelse media én de vraag: hoe anders was het seizoen verlopen als hij fit was gebleven?

Van de Ven stond vanaf de eerste minuut op het veld en hield negentig minuten lang controle in de defensie. Bodø/Glimt, normaal gesproken bekend om hun felle, aanvallende spel, kreeg amper een kans. Het enige doelpunt van de Noren kwam via een ongelukkige afzwaaier die in de kruising belandde. De Nederlander bleef foutloos en werd beloond met een 7 in meerdere Engelse rapportcijfers.

Stille kracht in de verdediging

Opvallend was vooral hoe vaak de Britse pers de aanwezigheid van Van de Ven koppelde aan de stabiliteit van het elftal. "Tottenham ziet er zoveel comfortabeler uit met hem achterin", schreef Daily Express. De vraag die daarbij werd gesteld: waar zou Spurs zijn geëindigd als hij het hele seizoen fit was geweest? Zijn snelheid, duelkracht en rust in balbezit maken hem onmisbaar in dit team.

Hoewel hij niet de man van de wedstrijd was, speelde Van de Ven precies zoals een verdediger in een Europese halve finale moet spelen: betrouwbaar, geconcentreerd en zonder poespas. Football Insider noemde zijn avond 'anoniem', maar erkende tegelijk dat hij precies bracht wat nodig was. Zijn terugkeer in de basis lijkt op het juiste moment te komen voor trainer Ange Postecoglou.

Spurs ruiken eerste prijs in jaren

Tottenham hoeft in de ijskoude return in het ijskoude Bodø, boven de poolcirkel, alleen de voorsprong vast te houden om zich te plaatsen voor de finale die eind mei in Bilbao wordt gespeeld. Voor Van de Ven zou dat een bekroning zijn op een seizoen waarin hij lang moest toekijken. Als zijn vorm zo blijft, kan hij alsnog een sleutelrol spelen in het eerste Europese succes en tegelijkertijd prijs voor Spurs in jaren.

