NEC komt in aanloop naar bekerfinale met vernieuwd lied, maar ook fans nemen eigen versie op

NEC speelt op zondag 21 april dit jaar de bekerfinale tegen Feyenoord. Voor de Nijmegenaren is het alweer even geleden dat zij kans maakten op de eerste echte prijs in de clubhistorie, namelijk in 2000. Er worden nu dan ook een hoop dingen georganiseerd rondom het spektakel, waaronder een vernieuwd supportersnummer.

Het nummer 'Dans je de hele nacht met mij' is in en rondom Nijmegen steeds meer gaan leven gedurende dit seizoen. Oorspronkelijk werd het nummer gezongen door Karin Kent. Vervolgens gingen De Sjonnies ermee aan de haal.

Deze versie van De Sjonnies werd door de Nijmeegse sfeergroep aangehaald gedurende de bekerwedstrijden van NEC. Bij de uitwedstrijd in Veenendaal tegen GVVV hing er voor het eerst een spandoek met de tekst van het nummer erop en ook later in de bekerduels tegen Go Ahead Eagles en ADO Den Haag was het nummer een rode draad door de sfeeracties in De Goffert.

Alhoewel De Sjonnies al een tijdje niet meer bij elkaar zijn, heeft NEC zanger Ronnie Ruysdael, die bij De Sjonnies hoorde, een nieuwe versie van het nummer te laten inzingen. Het lied heeft ook een eigen videoclip gekregen: daarin zijn alle goals, en sfeeracties, van NEC tijdens dit bekerseizoen te zien.

Niet één, maar twee versies

Toch is er ook wat commotie rondom het nummer. Zo hebben ook een aantal NEC-coryfeeën een versie van hetzelfde nummer opgenomen. Dit nummer is nog niet officieel naar buiten gebracht, maar er werden op X al wel wat beelden van het opnemen gedeeld.