Indiana Pacers na krankzinnige verlenging op voorsprong in play-offs tegen Milwaukee Bucks

Indiana Pacers heeft de leiding genomen in de eerste ronde van de play-offs van de NBA tegen Milwaukee Bucks. De ploeg speelde voor het eerst deze serie in eigen huis en het werd een thriller: de Pacers wonnen met 121-118 na verlenging.

Na vier kwarten in Indianapolis stond het 111-111. Met name in de laatste minuut van de reguliere speeltijd was het stuivertje wisselen: dan weer de Pacers op voorsprong, dan weer de Bucks. Khris Middleton zorgde met een verre driepunter dat Milwaukee overtime mocht spelen.

Strijd om de titel is begonnen: dit zijn de uitslagen en het programma van de NBA play-offs De reguliere competitie in de NBA is afgerond en dus komen de resterende teams in actie tijdens de play-offs. Zestien teams zijn in strijd om de titel en wij zetten de uitslagen en het programma in de Eastern en Western Conference op een rijtje.

Daarin bleken de Pacers de sterkste. Tyrese Haliburton schoot zijn team met een rake floater naar de zege en een 2-1 voorsprong in de serie. Haliburton eindigde met een triple-double: 18 punten, 10 rebounds en 16 assists. Aan de andere kant scoorde Middleton 42 punten en pakte 10 rebounds, maar genoeg voor de zege bleek het niet. Bij de Bucks was sterspeler Giannis Antetokounmpo opnieuw afwezig vanwege een blessure.

HALI... THE AND-1 FLOATER FOR THE LEAD 🔥



Bucks ball with 1.6 seconds remaining on ESPN pic.twitter.com/WoLS03jD61 — NBA (@NBA) April 27, 2024

Zondagnacht is de vierde wedstrijd in de best-of-seven serie. Ook dat duel wordt in Gainbridge Fieldhouse in Indianapolis gespeeld.

Uitslagen play-offs

Indiana Pacers - Milwaukee Bucks: 121-118 (2-1 IND)

Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers: 101-90 (2-1 DAL)

Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves: 109-126 (3-0 MIN)