Romario (58) wil weer voetballen: 'Als de trainer me niet opstelt, dan ontsla ik hem'

Feyenoord is zo goed als uitgevoetbald dit seizoen. De Rotterdammers worden tweede in de Eredivisie en wonnen de KNVB Beker. Dus kan het vizier op de toekomst, in alle vlakken. Zo zijn het thuis- en uitshirt al in de maak en het bekende Footy Headlines weet al hoe ze eruit gaan zien.