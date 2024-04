Thuis- en uitshirt Feyenoord gelekt: zwarte accenten en kraag met Rotterdamse kleuren

Feyenoord is zo goed als uitgevoetbald dit seizoen. De Rotterdammers worden tweede in de Eredivisie en wonnen de KNVB Beker. Dus kan het vizier op de toekomst, in alle vlakken. Zo zijn het thuis- en uitshirt al in de maak en het bekende Footy Headlines weet al hoe ze eruit gaan zien.

Via X deelde Footy Headlines beide shirts. Het thuisshirt is traditiegetrouw rood en wit, met dit keer zwarte accenten. Die zitten in de kraag, mouwen en het logo van Castore. Ook pronkt er vanaf volgend jaar MediaMarkt op de voorkant van het shirt als nieuwe hoofdsponsor.

Het uitshirt doet menig Feyenoord-hart sneller kloppen. Die is zwart met grijze motieven en een groen-witte kraag in de kleuren van de Rotterdamse vlag. Afgelopen seizoen maakte Castore liefst vier tenues voor Feyenoord: een thuisshirt, een blauw uitshirt, een wit met groen derde shirt en een vierde shirt met daarop de blauwdruk van de stad Rotterdam.