Jong Oranje beleeft een dramatisch EK. Na een beschamend 2-2 gelijkspel tegen Finland en een 2-1 nederlaag tegen Denemarken móét de ploeg van Michael Reiziger winnen van Oekraïne om door te gaan naar de knock-outfase. Opnieuw verrast Reiziger met zijn opstelling: Ryan Flamingo start op de zespositie. Ziggo-analisten Jan van Halst en Theo Janssen zijn vernietigend voor de bondscoach.

Eerder kregen linksbacks Ian Maatsen en Anass Salah-Eddine de kans vanaf het middenveld. "Ik vind het verbazingwekkend dat er weer een verdediger op zes staat", kaatst Van Halst direct. "Kijk, natuurlijk heeft Flamingo een verleden op die positie bij FC Utrecht. Hij bijna 14 maanden geleden, voor het laatst op zes gespeeld. Daarna nooit meer. Dus weer een speler die daar niet gewend is."

'Daar ligt zijn kwaliteit niet'

Janssen is net zo kritisch. "Ik heb hem meegemaakt bij Vitesse. Daar heeft hij regelmatig op zes gespeeld. In het duel en vooruitdekken is hij fantastisch, dat zal hij nu ook hartstikke goed doen. Maar aan de bal is hij beperkt. En op het middenveld heb je minder ruimte, minder tijd, meer mensen om je heen. Je moet sneller gaan schakelen en handelen. Daar zal hij moeite mee hebben. Ik verwacht dat er regelmatig een balletje wordt afgesnoept, want daar ligt zijn kwaliteit niet."

Van Halst houdt zijn hart vast in de do-or-die-wedstrijd tegen Oekraïne. "Ik hoop niet dat hij gesloopt gaat worden. Ik had het veel logischer gevonden als je Flamingo had laten staan in de achterhoede met een andere centrale verdediger, bijvoorbeeld Wouter Goes. Dat is een échte winnaar."

'Mogen we hem kwalijk nemen'

Janssen richt zich tot de technische staf en dan met name bondscoach Reiziger. "Wat ik heel erg vind is… De bondscoach heeft daar toch wel met zijn staf na kunnen denken over wat voor selectie neem ik mee. Dan kies je voor allerlei spelers en dan neem je geen zes mee. In ieder geval geen zes waar je vertrouwen in hebt. Als het niet goed uitpakt dan mogen de bondscoach wel wat kwalijk nemen, want dan heeft hij echt heel slecht gehandeld in de afgelopen cyclus."

De keuze voor Flamingo op het middenveld is dus voor beiden onbegrijpelijk. Reiziger verklaart: "We zullen veel in duels komen op het middenveld. Ryan is wel iemand waar hij altijd heel sterk in is, één tegen één duels. Hij heeft ook heel veel energie. Dus ik heb hier geloof in. En hij is wat minder aan de bal dan een middenvelder, maar we kunnen hem in de opbouw op een andere positie posteren. Daardoor zal Ryan eigenlijk op een positie komen die hij centraal ook heeft."

Jong Oranje - Jong Oekraïne

Jong Oranje en de leeftijdsgenoten van Oekraïne hebben om 18.00 uur afgetrapt voor het laatste duel in de groepsfase van het EK in Slowakije. Oranje móét winnen om de kwartfinale te halen, terwijl Oekraïne over het algemeen genoeg heeft aan een punt.