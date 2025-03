Ontevreden MVV-fans kwamen 'onder begeleiding' kleedkamer binnen na gierend fluitconcert

Het was een bijzonder einde van een verloren partij in Maastricht. De thuisploeg MVV kwam niet verder dan een 0-1 verlies tegen Jong AZ, en na afloop stond een groep Limburgse fans in de kleedkamer van de spelers. De supporters waren ontevreden over de prestaties van hun ploeg.

"Ze kwamen even een statement maken", vertelde trainer Edwin Hermans tegen ESPN na afloop van de wedstrijd. "Het gebeurde op een nette manier en dat was goed." De supporters waren wel onder begeleiding naar de kleedkamer gekomen van de Maastrichtenaren.

Gefrustreerde Vitesse-coach is klaar met 'arrogante' arbitrage: 'Doe gewoon normaal' Het gaat niet goed bij Vitesse. Vrijdag werd er opnieuw verloren en ditmaal van ADO Den Haag (0-1). Vitesse-trainer John van den Brom was niet te spreken over de wedstrijd, maar al helemaal niet over de arbitrage. Na afloop kreeg de oefenmeester ook zijn tweede gele kaart en dus rood.

Respectvolle manier

De fans van MVV zijn ontevreden over de prestaties van de ploeg van Edwin Hermans. De trainer legde uit hoe het gesprek verliep in de kleedkamer: "Ze hebben een statement gemaakt dat ze wat missen binnen de groep. Wij hebben ons weerwoord kunnen geven, en het is op een respectvolle manier gegaan. Er zijn geen gekke dingen gebeurd. Uiteindelijk zijn we op een goede manier uit elkaar gegaan." Wat er precies allemaal gezegd is in de kleedkamer, wil Hermans graag intern houden.

Sportieve succes FC Volendam brengt grote problemen mee: 'We moeten over op écht gras' FC Volendam is hard op weg naar de Eredivisie. Toch heeft het sportieve succes ook een keerzijde: vanaf volgend seizoen moeten alle Eredivisieclubs verplicht op écht gras spelen. Om een nieuwe grasmat neer te leggen moet de Noord-Hollandse club diep in de buidel tasten. Volendam heeft het geld zelf niet tot hun beschikking, waardoor er een beroep op de fans wordt gedaan.

In de rust stond het nog 0-0, maar toen was de ontevredenheid al te horen in het stadion. Een fluitconcert gierde door De Geusselt. MVV heeft nu de laatste vier wedstrijden verloren en staat op een veertiende plek in de Keuken Kampioen Divisie.

Hierom is hekkensluiter Almere City nu al zeker van degradatie uit Eredivisie Almere City heeft een wonder nodig om hun plek in de Eredivisie voor een volgend seizoen te verzekeren. De ploeg van Jeroen Rijsdijk bevindt zich in een penibele situatie en lijkt met nog negen wedstrijden te gaan praktisch zeker van degradatie. Voor Almere City is het vrijwel onmogelijk om hun achterstand nog om te buigen.

Crisis?

Oefenmeester Hermans erkende de onprettige sfeer die heerst rondom de ploeg en het publiek. Of het echt een crisis is, wilde de MVV-trainer niet zeggen. "Het is niet goed dat we drie keer (inmiddels vier, red.) op rij verliezen, maar vooral de manier waarop. We hebben wel geprobeerd inzet te tonen, maar kwamen niet in de duels. Dan kan ik me voorstellen dat het voor het publiek voelt alsof we geen strijd leveren."

Alles over de Keuken Kampioen Divisie

Check hier het laatste nieuws over de Keuken Kampioen Divisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.