Bizarre misstanden bij jeugdopleiding AZ: leugens, vernedering en kippen de keel doorsnijden

Wat heeft zich allemaal afgespeeld binnen de jeugdopleiding van AZ dat het daglicht niet kan verdragen? Schijnbaar heel veel, van pesterijtjes tot enorme misstanden.

Uit onderzoek van de kranten NRC en Trouw blijkt dat het er zachtst gezegd niet altijd vriendelijk aan toe gaat in Alkmaar. Een voorbeeld is dat aan een jeugdteam werd verteld, dat ze per bus naar het pretpark Walibi zouden gaan.

Maar de bus reed naar Duitsland. En daar was er weinig pret. De voetballertjes moesten een zwaar militair trainingskamp volgen.

Kippen

Nog een voorbeeld: tijdens een kamp wordt aan de spelers verteld dat als ze kip willen eten bij hun patatjes, ze naar de kooi moeten gaan om zelf het pluimvee af te slachten. De opdracht schrikt enkele talentjes niet af. Ze snijden daadwerkelijk kippen de keel door, plukken de veren, verwijderen de ingewanden en leggen het vlees op de barbecue.

'Mietjes'

Van trainer Koen Stam zijn geluidsopnames bekend. Zo snauwt hij zijn spelers in 2018 hard toe, na een nederlaag tegen Feyenoord Onder 19. "Gewoon fucking mietjes, en je hebt jezelf vandaag dik voor lul gezet", bulderde Stam.

"Ga je heel diep schamen. Zorg dat je er morgen weer staat en zorg dat je zaterdag tegen PSV als een man op dat fucking veld staat!" Hij zegt tegenover de kranten 'dat het anders had gemoeten'.

Omerta

Ouders horen en zien ook regelmatig dat er zaken uit de hand lopen. Vader Robin Affolter oppert het idee om met andere verontwaardige ouders de clubleiding aan te spreken. Daar blijkt weinig enthousiastme voor te zijn, legt hij uit. "Het is een omerta. Een angst voor represailles. Dat vond ik heel ernstig. Het is een incident dat iets zegt over het systeem."

Reactie AZ

De club herkent zich niet in de verhalen over mentale en fysieke beproevingen. AZ zegt: "Het artikel schetst in onze ogen een eenzijdig en ongenuanceerd beeld van met name voorbeelden uit het (verre) verleden, wat de suggestie wekt dat de genoemde voorbeelden nog actueel zouden zijn. Dat doet geen recht aan de huidige werkwijze, omgangsvorm en cultuur binnen de jeugdopleiding van AZ."

"AZ vindt het in die context jammer dat de auteurs van het artikel de geboden mogelijkheid om een periode van meerdere dagen mee te kijken in de keuken van de jeugdopleiding hebben beperkt tot slechts een paar uur."

