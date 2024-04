Willem II, Roda en Dordrecht blijven winnen in Keuken Kampioen Divisie, ADO haakt definitief af

Willem II en Roda JC hebben vrijdag goede zaken gedaan in de strijd om rechtstreekse promotie naar de Eredivisie, beide ploegen zegevierden. FC Dordrecht, dat op het vinkentouw volgt, won ook. Voor ADO is de kans op rechtstreekse promotie verkeken.

Willem II begon slecht aan de thuiswedstrijd tegen Jong AZ. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie kwam op achterstand door een goal van Finn Stam. Vlak voordat de 1-1 van Max Svensson viel, claimde Jong AZ een penalty maar die kwam er niet. Rob Nizet bepaalde de ruststand vervolgens op 2-1.

Vlak na rust bezorgde Jeredy Hilterman de thuisploeg wat rust door de 3-1 binnen te rossen. Michael de Leeuw schoot de laatset goal van het tiental Willem II'ers erin. Amine Lachkar haalde het einde van de wedstrijd niet door een tweede gele en dus rode kaart.

Roda en Dordrecht winnen ook

Roda JC won met exact dezelfde cijfers als Willem II, alleen dan op bezoek bij TOP Oss. De Kerkraders hoefden er wel minder moeite voor te doen. In de 24e minuut stond het al 3-0 voor Roda en na rust maakte Václav Sejk nog een vierde doelpunt. Smet op de zege was de tegentreffer van Delano Ladan.

FC Dordrecht kopieerde de uitslagen van Willem II en Roda. De in vorm verkerende ploeg van trainer Michele Santoni hield huis in Breda bij NAC, dat in de eerste minuut nog wel op voorsprong kwam. Vervolgens swingde Dordrecht alsnog naar de zege door goals van Mathis Suray, Ilias Sebaoui, René Kriwak en Korede Osundina. Dordrecht moet hopen op een wonder om nog rechtstreeks te promoveren, maar gaat in ieder geval de play-offs in.

ADO haakt af

Wie ook de play-offs in gaat, is ADO Den Haag. Die ploeg ging vrijdagavond in eigen huis onderuit tegen Helmond Sport door een goal van Martijn Kaars, die nu met 21 doelpunten alleen topscorer is van de KKD. ADO's slechte vorm komt ze niet goed uit, zo met het oog op de play-offs.

Alle uitslagen:

NAC - Dordrecht: 1-4

Willem II - Jong AZ: 4-1

FC Emmen - MVV: 1-3

FC Eindhoven - Jong PSV: 2-5

ADO - Helmond Sport: 0-1

De Graafschap - Telstar: 5-1

TOP - Roda JC: 1-4