Oranje hoeft niet te wanhopen op EK: nog altijd reële kans op titel na pijnlijke nederlaag

Het Nederlands elftal verloor dinsdag na een wanvertoning met 3-2 van Oostenrijk en eindigde daardoor als derde in de groep op het EK. De vrees voor de volgende ronde is groot, want daarin wacht waarschijnlijk een topland. Toch laat de geschiedenis van EK's (en WK's) zien dat een nederlaag in de groepsfase helemaal geen slecht nieuws hoeft te betekenen. Daar weet bondscoach Ronald Koeman natuurlijk alles van.

1988 is door de EK-winst een heilig jaartal in de Nederlandse voetbalgeschiedenis en Oranje hoopte de prestatie dit jaar te gaan evenaren. Net als toen wordt het toernooi in Duitsland gehouden en in de staf van Nederland zijn met bondscoach Ronald Koeman en zijn broer Erwin twee spelers van toen van de partij. Na de 3-2 nederlaag tegen Oostenrijk zullen de meeste fans het geloof in een nieuwe Europese titel zijn verloren, maar dat is nergens voor nodig.

De gebroeders Koeman waren er tenslotte zelf bij toen Nederland in 1988 het EK begon met een nederlaag tegen de Sovjet-Unie. Oranje herpakte zich en nam twee weken later revanche in de finale door met 2-0 te winnen. Het EK winnen met een nederlaag in de groepsfase is dan ook helemaal niet zo uitzonderlijk.

Nog alle kansen op de titel

Op het EK wordt sinds 1980 een groepsfase gespeeld. Voor die tijd bestonden de EK's uit hooguit vier landen en werden er die speelden direct de halve finales. Voor het EK van 2024 waren er elf toernooien waar met een groepsfase werd gespeeld en dus was het in al die toernooien mogelijk geweest om ondanks een nederlaag toch de beker de lucht in te tillen. De prestatie van Oranje in 1988 blijkt helemaal niet zo uniek.

In de geschiedenis van EK is het vier keer gebeurd dat een team alsnog het toernooi won na een nederlaag. Dat is dus op liefst 36 procent van de EK's waar dit mogelijk was. Nederland was de eerste, maar in de toernooien daarna was het eerder regel dan uitzondering. Denemarken (1992), Frankrijk (2000) en Griekenland (2004) volgden het goede voorbeeld van Oranje en schreven geschiedenis.

Speciaal geval Portugal

Sindsdien is het niet meer gebeurd, maar het EK van 2016 kunnen we ook nog wel even aanhalen als een bijzondere editie. Portugal werd Europees kampioen en deed dat nadat het derde werd in de groep met Oostenrijk, Hongarije en IJsland. Ook daar kan Nederland zich aan vasthouden.

Het elftal van Cristiano Ronaldo verloor dan niet in de groep, maar haalde zelfs minder punten dan Oranje in de huidige groep deed. De Portugezen wonnen namelijk geen enkele wedstrijd: drie keer gelijk. Daarna werd het mede dankzij drie verlengingen en een strafschoppenreeks tóch Europees kampioen.

Ook op WK's niet uniek

Op WK's is het zelfs al vijf keer gebeurd, waaronder natuurlijk op het laatste WK. Argentinië begon toen met een nederlaag tegen Saoedi-Arabië, maar aanvoerder Lionel Messi mocht na een krankzinnige finale tegen Frankrijk toch de beker omhoog tillen.

Opmerkelijk is dat op de drie WK's waar Nederland de finale verloor, de uiteindelijke winnaar eerder in het toernooi al een nederlaag leed. West-Duitsland (1974), Argentinië (1978) en Spanje (2010) lieten zich niet uit het veld slaan door die tegenvaller en wonnen het WK. De West-Duitsers hadden dat in 1954 overigens al eens gedaan.

Oranje in de wachtkamer

Nederland moet na de nederlaag tegen Oostenrijk overigens wel nog even afwachten welke tegenstander het in de volgende ronde gaat krijgen. Engeland lijkt de meest waarschijnlijke optie, maar dat kan nog veranderen.

