Voormalig FC Twente-directeur Arnold Bruggink moest enkele maanden geleden afstand nemen van de voetballerij door gezondheidsklachten, ondanks dat hij er volop van genoot. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine erkent Bruggink dat hij niet altijd besefte dat hij directeur van de Tukkers was. Hij werd dan ook regelmatig betrapt op zijn eigen naïviteit. "Het is ook wel ingewikkeld", lacht Bruggink.

In maart 2023 trad Bruggink bij FC Twente aan als rechterhand van technisch directeur Jan Streuer. Drie maanden later nam hij het stokje over van de inmiddels 74-jarige Streuer als eindverantwoordelijke van de Tukkers. Hij kreeg regelmatig te maken met flinke uitdagingen om gesprekken 'geheim' te houden. "Het is tegenwoordig wel ingewikkeld om, zonder dat iemand het weet, een gesprek te hebben met een speler of trainer", opent Bruggink met een lach. "Door mijn ESPN-periode heb ik een iets bekender hoofd gekregen... Dat heb ik vaak genoeg gemerkt."

Naïviteit bij Bruggink

Hoewel Bruggink met trots terugkijkt op zijn tijd als directeur bij FC Twente, geeft hij toe dat hij soms wel vergat dat hij de eindverantwoordelijke was voor het volledige sportieve beleid van de club. Hij liep regelmatig tegen de lamp als hij een gesprek had in een hotel in Nederland. "Ik was vaak naïef, want ik vergat de helft van de tijd wie ik was...", lacht Bruggink. "Als ik een afspraak met een speler of trainer had, dan sprak ik gewoon af in een Van der Valk-hotel, maar dan kwam ik altijd Twente-supporters tegen..."

'Je moet dit of je moet dat'

De praatgrage Tukkers lieten Bruggink niet zomaar er vandoor gaan en grepen hun kans om met de directeur van hun cluppie in gesprek te gaan. "Dan vroegen ze: Arnold, is dat onze nieuwe spits? Maar dan was ik gewoon met een zaakwaarnemer aan het praten", vervolgt Bruggink, die erkent dat hij überhaupt vaak werd aangesproken door supporters. "Ik ben redelijk benaderbaar, dus mensen durven mij ook aan te spreken. Mensen spreken Streuer niet zo snel aan, maar bij mij was het meteen: Hé Arnold, je moet dit of je moet dat. Allemaal uit goede bedoelingen, maar ik dacht soms wel: pfff..."

Bruggink heeft een voorbeeld van zo'n moment. "Ik ben één keer gaan golfen na een verloren wedstrijd, dus toen liep ik op de parkeerplaats en toen zeiden ze: het is niet wat, hè. Toen dacht ik bij mezelf, wat krijgen we nu? Dus de mensen zeggen hier niet eens meer goedendag, terwijl ik ze ook nog eens ken. Dat vond ik wel heel bijzonder", zegt hij.

Afgesloten hotelkamertjes

Sportnieuws.nl-host Robert Maaskant herkent de situatie van Bruggink bij FC Twente maar al te goed. Hij kwam als trainer en technisch directeur regelmatig in rare situaties tijdens onderhandelingen. "Ik moest ooit kiezen tussen Willem II en Heerenveen. Ik moest de opvolger van Foppe (de Haan, red.) worden en werd dus uitgenodigd in het welbekende vissershuisje van Riemer van der Velde", begint Maaskant zijn anekdote. "Daar hadden we dan de gesprekken. Het is wel mooi hoe dat gaat in de voetballerij."

De momenteel clubloze coach begint te lachen en richt zich tot co-host Aron Kattenpoel Oude Heerink. "Een leuke tip voor journalisten: hou je ogen en oren open voor al dat soort huisjes, afgesloten hotelkamertjes en rare situaties, want daar worden op dit moment al die gesprekken gevoerd", verklapt Maaskant lachend.

Te veel hooi op de vork voor Bruggink

De voormalig voetballer van onder andere PSV, Hannover'96 en Mallorca moest uiteindelijk na anderhalf jaar afscheid nemen van zijn rol als technisch directeur vanwege gezondheidsklachten. Bruggink geeft enkele maanden na zijn vertrek bij FC Twente toe dat hij achteraf te veel hooi op zijn vork heeft genomen. "Ik was er altijd. Ik vond dat mijn spelers moesten zien dat ik er als eerste was en als laatste wegging. Ze moesten denken: potverdikke, Arnold is er ook alweer. Achteraf had ik de taken beter moeten verdelen voor mezelf."

