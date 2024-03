Overzicht KKD | Eerste strafschop voor FC Den Bosch in ruim twee jaar

In de Keuken Kampioen Divisie werden zaterdagavond de laatste vier duels in speelronde 31 gespeeld, nadat de overige wedstrijden al op 11 maart plaatsvonden. Koploper Willem II behoudt de eerste plek in de ranglijst en is met nog zeven wedstrijden te gaan hard op weg naar de Eredivisie.

Willem II won met 2-0 van VVV-Venlo in eigen huis. Jeredy Hilterman maakte de openingsgoal op aangeven van Thijs Oosting. Rick Ketting scoorde net na rust een eigen doelpunt. De club uit Tilburg staat vijf punten los van Roda JC, dat met 3-1 won van NAC Breda, dat in de laatste tien minuten met tien man kwam te staan na een tweede gele kaart voor Jan van den Bergh.

Jeredy Hilterman zet @WillemII op voorsprong met een prachtig stiftje ✨#wilvvv — ESPN NL (@ESPNnl) March 23, 2024

Strafschop voor Den Bosch

Bij MVV Maastricht - FC Den Bosch moest Leroy Labylle in de 23e minuut met een rode kaart van het veld nadat hij de doorgebroken Dennis Gyamfi neer haalde. Den Bosch kreeg voor het eerst in ruim 2 jaar de kans om te scoren uit een penalty, maar het schot Kacper Kostorz werd gestopt. De laatste keer dat Den Bosch een strafschop benutte was op 20 december 2021.

Voor MVV wist Mart Remans in de tweede helft wel het net te vinden. Hij maakte de enige goal in de wedstrijd, waardoor MVV won met 1-0. SC Cambuur - Telstar werd gewonnen door de ploeg van Henk de Jong met dezelfde eindstand: 1-0.

Overzicht KKD | ADO en Dordrecht laten punten liggen in strijd om direct Eredivisie-ticket ADO Den Haag en FC Dordrecht hebben maandagavond verzuimd om goed in te lopen op Roda JC, de nummer 2 van de Keuken Kampioen Divisie. ADO en Dordrecht speelden 2-2 tegen elkaar.

Alle KKD-uitslagen in speelronde 31

Roda JC - NAC Breda 3-1

SC Cambuur - Telstar 1-0

Willem II - VVV Venlo 2-0



MVV - FC Den Bosch 1-0



Wedstrijden 11 maart:



De Graafschap - Jong Ajax 0-2

ADO Den Haag - FC Dordrecht 2-2

FC Eindhoven - Jong FC Utrecht 3-0

FC Emmen - TOP Oss 0-1

Helmond Sport - Jong AZ 3-1

Jong PSV - FC Groningen 2-3