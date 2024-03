Overzicht KKD | ADO en Dordrecht laten punten liggen in strijd om direct Eredivisie-ticket

ADO Den Haag en FC Dordrecht hebben maandagavond verzuimd om goed in te lopen op Roda JC, de nummer 2 van de Keuken Kampioen Divisie. ADO en Dordrecht speelden 2-2 tegen elkaar.

Daarmee komt ADO, net als Roda, ook op 55 punten. Roda heeft nog wel een wedstrijd tegoed. Dordrecht blijft steken op 53 punten, terwijl FC Groningen als enige van de topploegen wél won op maandagavond. De Groningers wonnen in de laatste minuut met 3-2 van Jong PSV op bezoek in Eindhoven. Groningen komt door de zege op 54 punten, tussen ADO en Dordrecht in.

Het mooiste doelpunt bij ADO Den Haag - FC Dordrecht kwam op naam van Daryl van Mieghem. Hij besloot net over de middenlijn eens op doel te schieten.

Ook De Graafschap won niet op maandagavond. De club uit Doetinchem verloor in eigen huis met 2-0 van Jong Ajax. Jaydon Banel maakte het eerste doelpunt van de wedstrijd, waarna Nassef Chourak in de blessuretijd het tweede doelpunt maakte.

Willem II

Willem II kon wel genieten van de uitslagen op maandagavond. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie kwam zelf niet in actie en zag de meeste concurrentie dus punten verliezen. De Tilburgers staan vijf punten voor op Roda JC en ADO Den Haag.

Alle KKD-uitslagen op deze maandagavond

De Graafschap - Jong Ajax 0-2

ADO Den Haag - FC Dordrecht 2-2

FC Eindhoven - Jong FC Utrecht 3-0

FC Emmen - TOP Oss 0-1

Helmond Sport - Jong AZ 3-1

Jong PSV - FC Groningen 2-3