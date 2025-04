Pep Guardiola bewondert 'unieke' Kevin De Bruyne: 'Het wordt lastig zonder hem'

Het vertrek van Kevin De Bruyne bij Manchester City aan het einde van dit seizoen laat een diepe indruk achter op Pep Guardiola. De Spaanse coach reageerde vrijdag op het nieuws en noemde het een 'trieste dag' voor de club. Hoewel hij het besluit van de Belgische middenvelder respecteert, sprak hij vooral met warmte en bewondering over hun jarenlange samenwerking.

Guardiola gaf aan dat hij al een paar dagen wist van De Bruyne zijn beslissing, maar de realiteit lijkt nu pas echt in te dalen. "Het is jammer en lastig voor te stellen hoe het zonder hem zal zijn", zei hij. De Bruyne is de laatst overgebleven speler die al in de selectie zat toen Guardiola in 2016 begon. Samen wonnen ze vrijwel alles wat er te winnen valt, waaronder zes landstitels, vijf League Cups, twee FA Cups en de Champions League in 2023.

'Hij was er altijd op de belangrijke momenten'

De trainer benadrukte de unieke kwaliteiten van De Bruyne, met name zijn visie, consistentie en invloed op het spel van City. "Zijn assists, zijn doelpunten, zijn inzicht in het laatste derde van het veld zijn zó moeilijk te vervangen. Wat hij heeft gedaan in dit decennium maakt hem echt uniek. Hij was er altijd op de belangrijke momenten." Ook verwees Guardiola naar het indrukwekkende aantal van 280 betrokken doelpunten en assists in de Premier League van de Belg.

Hoewel het afscheid nadert, wil Guardiola nog alles halen uit de laatste weken samen. "We hebben nog tien, hopelijk elf wedstrijden te gaan. Zes daarvan zijn voor eigen publiek. Hij zal van ons de liefde en erkenning krijgen die hij verdient. Van de spelers, de staf en natuurlijk de fans." Daarnaast benadrukte de manager dat De Bruyne voor altijd welkom blijft bij de club. "De deur staat open, wat hij ook wil gaan doen. Hij hoort bij de familie van deze club."

WK voor clubs

Een vraag die nog openblijft, is of De Bruyne deelneemt aan het WK voor clubs later dit jaar. Het toernooi begint in juni, maar zijn contract loopt af halverwege. Guardiola hield zich op de vlakte: "Voor de eerste drie wedstrijden heeft hij nog een contract, daarna weet ik het niet. Dat ligt aan hem, zijn toekomst en hoe hij dat ziet. De club zal met hem praten, en hij zal beslissen wat het beste is." Eén ding is zeker: Manchester City neemt afscheid van een icoon, en dat doet pijn bij iedereen die de club een warm hart toedraagt.

Dit weekend wacht City een cruciale ontmoeting met stadsrivaal United in de altijd beladen Manchester Derby. Met het oog op de Premier League-ranglijst zijn de drie punten van groot belang: City moet winnen om zicht te houden op de top vier en daarmee directe kwalificatie voor de Champions League veilig te stellen.

