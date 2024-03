Peter Bosz is dol op Ricardo Pepi: 'Hoe minder minuten je hem geeft, hoe sneller hij scoort'

Ricardo Pepi was matchwinner voor PSV door in de laatste minuut van de blessuretijd de 1-0 binnen te tikken. Beslissend dus, zoals hij wel vaker is. "Ik sta altijd klaar voor dat ene moment", zei de Amerikaanse spits. Toch moet hij het altijd doen met een reserverol bij PSV. Pepi heeft de pech dat Luuk de Jong voor hem staat.

Ricardo Pepi was dit seizoen al vaker beslissend voor PSV, maar moet het toch altijd met korte invalbeurten doen. Zo ook zondagavond tegen FC Twente. Pas in de 80ste minuut kwam de spits erin aan de linkerkant. Bosz weet wat hij aan de Amerikaan heeft: "Het is niet de eerste keer. Hoe minder minuten je hem geeft, hoe sneller hij scoort. Je weet als je hem brengt dat je iemand brengt die snel kan scoren."

Belangrijke doelpunten

Pepi zelf was niet echt onder de indruk, zo leek op de persconferentie na afloop. Hij zat er kalmpjes bij en omschreef zijn goal: "Ik moest de bal alleen nog maar goed raken en erin tikken. Het is een instinct." Achteloos dus, alsof hij het dagelijks doet. "Ik zeg altijd dat als ik erin kom, dat ik klaar sta voor dat éne moment en dat gebeurde. Ik voelde dat ik 'm zou scoren." Al zijn zeven doelpunten maakte Pepi als invaller.

Reserverol

Des te zuurder is de reserverol die Pepi moet bekleden bij PSV, ondanks zijn neusje voor de goal. Trainer Bosz: "Ik spreek ook vaak met hem; hij zegt iedere keer: 'Ik snap het. Ik heb de aanvoerder voor me, die ongelofelijk goed speelt'. Ik heb hem in het begin ook niet samen laten spelen met Luuk de Jong."

Pepi en De Jong

Dat is ook het lastige voor Pepi, die altijd de aanvoerder van PSV voor zich moet dulden. Bosz looft de mentaliteit van Pepi en kijkt steeds vaker of hij hem mét De Jong kan laten spelen. "Ik merk dat hij het moeilijk begint te vinden. Hij heeft grote stappen gemaakt, maar toch zit hij iedere keer weer op de bank. Dat is moeilijk, maar hij heeft de Amerikaanse instelling: het team helpen als hij het veld in komt."

Moeilijkheid van twee spitsen

Bosz zou het graag doen, maar er is geen aanleiding toe: een systeem met twee centrumspitsen. "Als je naar dit seizoen kijkt dan zijn we met een bepaalde manier van voetballen heel succesvol, zeker in de eigen competitie. Die vastigheden probeer je in stand te houden." Hij heeft het één keer eerder wel vanaf de start gedaan. Tegen Heracles in eigen huis.

Pepi speelde toen linksbuiten, waar hij vandaag ook weer inviel. "Je weet dat als je hem daar neerzet je áltijd iemand extra voor de goal hebt. In een wedstrijd die helemaal open ligt, kan je voor zo'n extra iemand voor de goal kiezen." Pepi zal dus genoegen moeten nemen met zijn rol, zo lang PSV goed blijft draaien. En dat doet het, op weg naar een ongeslagen kampioenschap.