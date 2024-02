Pol van Boekel fluit derby tussen Feyenoord en Sparta, Dennis Higler doet IJsselderby

Over een paar weken staat de IJsselderby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle op het programma. Een heerlijke burenruzie op De Adelaarshorst, maar zonder uitfans. PEC heeft samen met supportersgroepen besloten om niet te gaan, omdat Go Ahead maar vijftig procent van het uitvak wilde vullen. 'Het moge duidelijk zijn dat dit voor ons vanwege vele redenen volstrekt onacceptabel is', staat in een statement.