Praatjes komen Daley Blind duur te staan: kraker met Real Madrid gaat definitief aan zijn neus voorbij

Daley Blind moet definitief de kraker tegen Real Madrid missen. De verdediger van Girona kreeg afgelopen weekend tegen Real Sociedad zijn vijfde gele kaart van het seizoen en dat betekent een schorsing. Zijn club ging nog wel in beroep, maar dat is afgewezen. Ook coach Michel moet de topper missen vanwege een schorsing.

Blind kreeg de gele kaart tegen Real Sociedad op een heel knullig moment, namelijk na de wedstrijd. De Nederlander ging na het laatste fluitsignaal verhaal halen bij de scheidsrechter en kreeg daarvoor geel. In Spanje kunnen gele kaarten worden aangevochten, maar de vijfde gele kaart van dit seizoen voor Blind blijft staan. Hij mist daardoor definitief de wedstrijd tegen Real Madrid van zaterdag.

Girona moet niet alleen Blind, maar ook trainer Michel missen. Hij werd in de blessuretijd van de wedstrijd met een rode kaart weggestuurd en is voor twee wedstrijden geschorst. Ook het beroep tegen die straf werd afgewezen.

Topper om koppositie

De topper tussen Real Madrid en sensatie Girona begint zaterdag om 18.30 uur. Het verschil tussen beide teams is slechts twee punten, dus bij een overwinning kan Girona de koppositie in La Liga overnemen. Eerder dit seizoen eindigde de wedstrijd in Girona in 0-3. Dat is nog altijd enige nederlaag van het seizoen voor de verrassende nummer twee van Spanje.