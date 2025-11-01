De Premier League wijst de UEFA aan als schuldige voor het feit dat er dit jaar slechts één wedstrijd op Boxing Day wordt gespeeld.

26 december is in Engeland traditioneel dé dag voor voetbal. De legendarische Boxing Day is al honderden jaren een begrip voor de Engelsen, maar dit jaar wordt deze traditie voor de Premier League doorbroken. Omdat 26 december op een vrijdag valt, is de Premier League genoodzaakt om 33 van de 38 speelrondes in het weekend te plannen.

Hierdoor staat er dit jaar slechts één Premier League-wedstrijd op het programma: Manchester United tegen Newcastle. De overige Premier League-duels worden gewoon op zaterdag en zondag gespeeld. De wedstrijden in de Championship, League One en League Two vinden wel plaats op Boxing Day.

Beperking van speeldata

De Premier League wijst met een beschuldigende vinger naar de UEFA voor deze 'breuk' met Boxing Day. De Engelse competitie houdt de UEFA verantwoordelijk voor het feit dat niet alle wedstrijden op 26 december kunnen worden gespeeld. De Premier League stelt dat de uitbreiding van de Europese competities de beschikbaarheid van speeldata beperkt. In een verklaring benadrukt de Premier League begrip te hebben voor de onvrede van de fans.

“De Premier League wil de omstandigheden erkennen die hebben geleid tot een vermindering van het aantal wedstrijden op Boxing Day dit seizoen, wat een belangrijke traditie van het Engelse voetbal beïnvloedt. Er zijn nu verschillende uitdagingen bij het plannen van Premier League-wedstrijden die voortvloeien uit de uitbreiding van de Europese clubcompetities, wat heeft geleid tot een herziening van onze nationale kalender vóór het afgelopen seizoen, inclusief wijzigingen in de FA Cup.”

“Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de Premier League een competitie van 33 weekenden is geworden, minder dan in voorgaande seizoenen, ondanks dat het sinds 1995 een competitie van 380 wedstrijden is. Net als in voorgaande jaren, en in overeenstemming met onze toezegging aan de clubs, zijn er speciale regelingen getroffen om meer tijd tussen de wedstrijden tijdens de feestperiode mogelijk te maken. Dit zal spelers meer hersteltijd geven, waarbij de rustperiodes tussen speelrondes 18, 19 en 20 worden verlengd, om ervoor te zorgen dat geen enkel team binnen 60 uur na een andere wedstrijd speelt.”