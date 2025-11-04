PSV heeft een flinke tegenvaller moeten slikken in de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Op bezoek in een ware heksenketel kwam PSV tegen de recordkampioen van Griekenland niet verder dan een gelijkspel. Bekijk de goals in dit artikel.

Olympiakos sloeg in de twintigste minuut genadeloos toe. PSV-verdediger Anass Salah-Eddine schatte een hoge bal verkeerd in, waardoor hij zijn directe tegenstander volledig kwijt was. De Portugees Gelson Martins wist daar wel raad mee en schoot zijn de Griekse topclub op weergaloze wijze op 1-0.

Oud-topvoetballer Boudewijn Zenden vindt vooral de rol van Yarek Gasiorowski opmerkelijk. "Je zou verwachten dat hij dat duel aan zou gaan, maar nu doet Jerdy Schouten dat. Daarna gaat Anass Salah-Eddine maar half het duel aan en schiet Gelson 'm geweldig binnen", analyseert de analist bij Ziggo Sport. "PSV heeft überhaupt veel moeite met de buitenspelers. Dest heeft het ook ontzettend moeilijk."

Deuk in zelfvertrouwen

De tegentreffer kwam hard aan bij PSV en was een flinke klap voor het zelfvertrouwen. Hoewel de ploeg van Bosz sterk aan de wedstrijd begon, werd het daarna volledig teruggedrongen door de thuisploeg. In het resterende deel van de eerste helft wist de regerend landskampioen nauwelijks kansen te creëren en speelde het bijzonder slordig.

Gelukkige goal Ricardo Pepi

PSV leek zonder punten huiswaarts te keren, maar in de blessuretijd zorgde Ricardo Pepi op spectaculaire wijze alsnog voor de gelijkmaker. Na een chaotisch moment in het strafschopgebied, waarbij de Griekse doelman niet overtuigend ingreep, kwam de bal met wat geluk terecht bij de Amerikaan. Pepi aarzelde niet en schoot feilloos raak: 1-1.

Flinke tegenvaller voor PSV

Deze tegenslag is extra pijnlijk, omdat het gaat om een cruciale Champions League-kraker. Bij winst hebben de Eindhovenaren hoogstwaarschijnlijk nog slechts één punt nodig om de tussenronde van het miljardenbal te bereiken. Door de goal van Olympiakos staat PSV echter voor een zware taak om zichzelf weer in een goede positie te brengen voor de volgende fase.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.