'PSV krijgt goed nieuws uit ziekenboeg: drie geblesseerden keren zondag al terug'

PSV heeft goed nieuws gekregen over een aantal geblesseerden. Dat meldt het Eindhovens Dagblad maandag. In aanloop naar en tijdens het gelijkspel tegen Ajax raakten er een aantal spelers in de lappenmand, maar drie daarvan lijken al snel weer terug.

Dat zouden Joey Veerman, Malik Tillman en Ricardo Pepi moeten zijn. Die drie kunnen waarschijnlijk zondag terugkeren in de selectie van de Eindhovenaren. Veerman maakt daardoor mogelijk zijn rentree in de wedstrijd tegen zijn oude ploeg en grote liefde FC Volendam. Wat betreft Sergiño Dest is het nog afwachten wat de tests zeggen. Het is nog niet bekend wanneer hij weer inzetbaar zal zijn.

Langdurig geblesseerden

In navolging van het goede nieuws is er ook minder nieuws over twee spelers. Zij liggen er waarschijnlijk meerdere weken of zelfs maanden uit. Guus Til is waarschijnlijk een aantal weken uitgeschakeld voor de ploeg van Peter Bosz. Het ergste geval lijkt echter Noa Lang. De aanvaller kampt met een flinke blessure, waardoor hij waarschijnlijk een aantal maanden niet in actie zal kunnen komen.