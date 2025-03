Peter Bosz ontkent 'grote paniek' na 'groot thema' binnen PSV: 'Ik schrok meer dan de spelers'

PSV-trainer Peter Bosz schrok zich afgelopen week een ongeluk toen hij het nieuws hoorde van Lucas Pérez. De Spaanse spits kampt met actieve tuberculose, waarna een hectische week ontstond. "Dan schrik je, vreselijk", stelt Bosz over het 'slechte nieuws' rondom één van zijn spelers.

De voorbereiding van PSV op de kraker van komend weekend tegen Ajax in de Eredivisie werd flink verstoord, toen de Eindhovenaren maandagmiddag plots met dit nieuws op de proppen kwamen. "Ik werd een dag van tevoren gebeld en dan schrik je natuurlijk. Het is vreselijk en je hoopt dat het niet bij andere spelers is, dus het was een groot thema binnen de club", zegt Bosz op de persconferentie.

PSV meldt zorgwekkend nieuws in aanloop naar kraker met Ajax: actieve tuberculose vastgesteld in selectie De voorbereiding van PSV op de kraker van komend weekend tegen Ajax in de Eredivisie is flink verstoord. De Eindhovense club heeft maandag namelijk bekendgemaakt dat bij een van de spelers actieve tuberculose (tbc) is vastgesteld. Het blijkt om Lucas Perez te gaan.

'Geen grote paniek'

De oefenmeester van PSV is blij dat het 'vrij snel weer over voetbal ging'. "De speler heeft er natuurlijk veel last van, maar ik ben meer geschrokken dan hij. Ik heb het vroeger namelijk vaker meegemaakt", vervolgt Bosz, die verdere toelichting geeft. "Ik woon in Apeldoorn-Zuid, daar hadden we sanatorium (een plek waar patiënten tijdelijk verblijven om te herstellen van een langdurige ziekte, red.) voor zulke gevallen. Voor mij is het dus bekend. Toen we het tegen de spelers vertelden, was er niet meteen grote paniek."

In aanloop naar De Topper meldde de GGD in Noord-Brabant al dat er bijzonderheden uit het onderzoek naar tuberculose zijn gekomen. Bosz werd zelf ook getest. "Zeker, maar ik ben kerngezond. Dat heb ik me laten vertellen", vertelt de trainer lachend.

Lachende Ajax-trainer Francesco Farioli doet geheimzinnig richting kraker met PSV Ajax-spelers weten nog niet waar ze aan toe zijn voor het topduel met PSV. Trainer Francesco Farioli heeft twee dagen voor het allesbepalende duel in de titelstrijd nog altijd niet de opstelling gecommuniceerd naar de groep.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.