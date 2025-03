Lachende Ajax-trainer Francesco Farioli doet geheimzinnig richting kraker met PSV

Ajax-spelers weten nog niet waar ze aan toe zijn voor het topduel met PSV. Trainer Francesco Farioli heeft twee dagen voor het allesbepalende duel in de titelstrijd nog altijd niet de opstelling gecommuniceerd naar de groep.

"Soms gebeurt het de dag ervoor, soms is het drie à vier dagen van te voren", vertelt de Italiaan met een glimlach over de communicatie van zijn opstelling. "Dat gaat af op de vibes die ik voel. Ik heb een routine, maar ik denk dat het goed is om daar af en toe vanaf te stappen", verklaart Farioli, die denkt daarmee betere resultaten te behalen. "En om op het laatste moment te weten wat er mogelijk is."

Geen Wout Weghorst

Wie in ieder geval niet speelt, is Wout Weghorst. De spits raakte op 9 februari geblesseerd met een gebroken teen. "Hij heeft er alles aan gedaan om deze wedstrijd te halen", zei Farioli. "Maar zijn bot is nog niet helemaal hersteld. We konden weinig aan zijn blessure doen, behalve wat vitamine B geven."

Titelstrijd leeft nog altijd niet bij Farioli

Net zoals bij ieder mediamoment weigerde Farioli dieper in te gaan op de titelstrijd met PSV. "Jullie (verwijzend naar de media, red.) maken graag vergelijkingen met vorig seizoen, het gat was vorig seizoen 35 punten en we zijn ook een paar cruciale spelers kwijtgeraakt. We moeten ons eigen spel spelen en voor het maximale resultaat gaan", stelde Farioli.

"D e prioriteit is om de club terug te brengen naar de Champions League, idealiter met een plek bij de eerste twee. Dat is de realiteit. De Champions League is nog niet zeker, dat willen we eerst veiligstellen."

