Real Madrid dankzij wervelende Vinicius Junior makkelijk langs stuntploeg Girona

Real Madrid heeft de koppositie in LaLiga verstevigd. De koploper won in eigen huis van nummer twee Girona met liefst 4-0 en bracht het gat daarmee op vijf punten. Dat had het vooral te danken aan een aantal fantastische acties van Vinicius Junior. Daley Blind ontbrak bij Girona vanwege een schorsing.

Beide ploegen hadden vooraf aardig wat personele problemen. Zo miste Girona naast Blind ook middenvelder Yangel Herrera en coach Míchel vanwege een schorsing. Bij Real Madrid ontbrak bijna de gehele verdediging: Thibaut Courtois, David Alaba, Eder Militao, Antonio Rüdiger en Nacho zijn allemaal geblesserd.

Real Madrid had weinig last van al die geblesseerden, want al na vijf minuten kwam het op voorsprong. Vinicius trok vanaf de linkerkant naar het centrum en schoot de bal van buiten het strafschopgebied schitterend in de verre hoek.

Girona, de verrassing van het seizoen, zat geen moment in de wedstrijd en het was dan ook wachten tot Real de marge zou vergroten. Dat gebeurde na een half uur dan eindelijk en weer was dat dankzij een fantastische actie van Vinicius. De Braziliaan gaf met de buitenkant van zijn voet een perfecte steekbal op Jude Bellingham en die rondde beheerst af.

Zorgen om Bellingham

Real liep in de tweede helft dankzij goals van Bellingham, na weer een mooie actie van Vinicius, en Rodrygo verder weg bij Girona. Toch was er nog een reden tot zorg voor De Koninklijke: Bellingham viel met een enkelblessure uit. Dat is slecht nieuws met het oog op de wedstrijd in de Champions League tegen RB Leipzig van komende dinsdag.

Girona gaf in de slotfase ook nog een strafschop weg, maar Real-spits Joselu schoot deze op de paal. De Catalanen haken door de nederlaag voorlopig af in de titelstrijd, maar hebben nog altijd een flinke voorsprong op nummer 5 Athletic Bilbao. Als Girona die voorsprong vasthoudt dan gaat het volgend seizoen voor het eerst de Champions League in.