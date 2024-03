Rel in Ecuador: 16-jarig toptalent van nationale ploeg brengt illegaal bezoek aan stripclub

Een schandaal in Ecuador. De nationale ploeg speelde afgelopen weekend oefeninterlands in de Verenigde Staten en de spelers maakten van dat uitje goed gebruik. Er zijn beelden opgedoken van een aantal spelers in een stripclub. Onder hen was ook de 16-jarige Kendry Páez, een toptalent van Chelsea. De bond dreigt nu met maatregelen.

Ecuador speelde donderdag tegen Guatemala en nam het drie dagen later op tegen regerend Europees kampioen Italië. De spelers besloten om het er tussen die duels eens goed van te nemen. Er zijn beelden opgedoken van de spelers in de nachtclub.

Op een van die videos zou de jonge Páez samen met collega-internationals Roberto Arboleda en Gonzalo Plata te zien zijn in de nachtclub. Opmerkelijk, want in de Verenigde Staten moet je 21 jaar oud zijn om toegelaten te worden in een nachtclub en het jonge Ecuadoriaanse talent is slechts 16 jaar oud.

#Breaking: Leaked video shows that various Ecuador National team players were out partying in NYC before their 2-0 loss to Italy on Sunday..



The videos circulating also show Kendry Paez (16-year-old) attending an adult nightclub with his fellow teammates.#Players involved are:… pic.twitter.com/9yRauu0dMn — 💥 BlueCo Xtra (@Bluecoxtra) March 26, 2024

Bond dreigt met straf

De bond is er niet heel blij mee en heeft gemeld dat de spelers zich zorgen moeten maken over een eventuele straf. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat ze in de toekomst niet worden opgeroepen: "Er zijn beelden verspreid van gebeurtenissen die in strijd zijn met de waarden en principes die wij verdedigen en promoten.”

Chelsea

De twee ploeggenoten van Páez vinden dat het allemaal wel erg wordt opgeblazen. Arboleda schreef in zijn verhaal op Instagram cynisch: "Voortaan zal ik mijn vrije dagen besteden aan het lezen van de Bijbel, want plezier mag je niet eens hebben." Plata sloot zich daarbij aan: "Het is slecht om plezier te hebben"

Páez speelt op dit moment nog in Ecuador, maar het is al sinds afgelopen zomer bekend dat hij een transfer gaat maken naar Chelsea. Dat gebeurt pas in de zomer van 2005, na de achttiende verjaardag van Páez. Het goede nieuws voor de Ecuadoriaan is dat hij dan ook gelijk oud genoeg is om legaal een bezoek te brengen aan de stripclub in Londen.