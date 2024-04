Willem II moet promotiefeestje voorlopig uitstellen na gelijkspel tegen FC groningen

FC Groningen heeft een promotiefeestje in Tilburg verstoord. De Tilburgers konden bij een overwinning promoveren naar de Eredivisie. Die voorsprong voor de Tricolores kwam er ook via Nick Doodeman in de 56e minuut. Minuten later stond het echter alweer gelijk nadat een schot van Jorg Schreuders het Willem II-doel invloog.

Willem II kon vrijdagavond de Keuken Kampioen Divisie gedag zeggen. De club die vier jaar geleden nog Europees speelde, had simpelweg drie punten nodig om het hoogste niveau weer te bereiken. Daarvoor moest het wel afrekenen met FC Groningen, de nummer drie van de KKD. Dat was op voorhand al een pittige klus want de club uit het noorden van het land was al twaalf duels op rij ongeslagen.

Moeizaam begin

De wedstrijd stond onder hoogspanning, dat was overal voelbaar. De supporters hadden er zin in en de trainer liep onrustig langs de lijn. Alleen op het veld waren de spelers een beetje verstijfd, ietwat voorzichtig. Willem Ii kreeg via Nick Doodeman de eerste grote kans in de eerste tien minuten, maar hij schoot de bal onrustig en verwoest over. Het was precies hoe Willem II de eerste helft overkwam: onrustig.

© Pro Shots

FC Groningen nam dan ook wat initiatief richting het einde van de eerste helft en kreeg zeker wel wat kansjes. Wanneer zij voor de goal kwamen hield heel het stadion de adem in maar keeper Joshua Smits was elke keer op de juiste plek en hield zijn goal goed schoon.

Goal Willem II

Na rust stormde Willem II op de goal van Groningen af. Het vastbesloten wat te forceren na rust. Na wat corners en wat lange halen de zestien in, gebeurde er wat! Nick Doodeman was attent aan de rechterkant en sneed op snelheid de zestien in. Hij schoot verwoestend langs Hidde Jurjus in het dak van het goal. Het stadion ontplofde. Hij zette Willem II op een 1-0-voorsprong. Nog iets meer dan een half uur moesten de Tricolores volhouden en dan waren ze gepromoveerd.

© Pro Shots

Maar waar heel het stadion nog in extase was, werd die extase alweer gauw getemperd. FC Groningen wilde snel wat terug doen en zocht de aanval. Jorg Schreuders creëerde wat ruimte voor zichzelf op randje zestien, schoot en zag zijn schot via een Willem II'er het goal invliegen: 1-1 en Willem II was terug bij af.

© ANP

Onstuimige slotfase

De slotfase was rommelig, Willem II had nog meer last van zenuwen en FC Groningen wilde vooral niet dat Willem II nog zou scoren. Er ontstonden opstootjes, lange blessurebehandelingen en dat zorgde voor veel irritatie in het stadion. Het feestje waar de Tilburgers op hoopten op Koningsnacht leek uit de handen te glippen. Op de tribune werd er niet stilgezeten: alles werd uit de kast gehaald de Tricolores naar de goal van Groningen te bewegen.

© ANP

Het feestje in Tilburg zal nog even moeten wachten. De promotie is nog niet helemaal veilig en de strijd om die felbegeerde twee plekken zal nog even voortduren. Een schrale troost voor de thuisploeg is dat Roda JC ook gelijk staat tegen Jong Ajax, zo verandert er weinig in de top-3 van de Keuken Kampioen Divisie.

Uitslagen Keuken Kampioen Divisie