Suzanne Schulting open over rel met trainingsmaatje na vreselijke valpartij: 'Zij zat natuurlijk ook hoog in haar emotie'

Het was hét schaatsnieuws van deze week: Suzanne Schulting gaat aan de slag bij schaatsteam Jumbo. De shorttrackster herstelt momenteel van een gebroken enkel en gaf op Nederlandse televisie een update.

Bij de talkshow BEAU zat de shorttrackster vrijdagavond aan tafel. Uiteraard wordt er eerst gevraagd hoe het met Schulting gaat nadat ze vorige maand haar enkel brak tijdens het WK shorttrack in Rotterdam. "Het gaat eigenlijk heel goed", zei ze. "Ik heb loopgids. Ik heb vijf weken op krukken gelopen, dat is geen pretje. Maar je krijgt er wel sterke bovenarmen van. De artsen zijn heel tevreden. Het herstelt sneller dan gemiddeld. Ik loop nog een beetje als een manke, maar ik ben blij dat ik weer loop." Schulting hoopt deze zomer weer op het ijs te staan.

Als presentator Beau van Erven Dorens vraagt naar 'staatsvijand nummer één' Hanne Desmet, schiet Schulting even in de lach. De Belgische Desmet kwam tijdens de beruchte valpartij op de WK in botsing met Schulting en dat leverde na afloop een relletje op. De Belgische vond het belachelijk dat ze werd gediskwalificeerd, Schulting baalde vervolgens dat ze bijna niks van haar trainingsmaatje hoorde, terwijl Schulting naar het ziekenhuis moest.

Onbegrip Suzanne Schulting over shorttrackruzie: 'Ze heeft me één berichtje gestuurd' Suzanne Schulting en Hanne Desmet zullen voorlopig waarschijnlijk geen vriendinnen meer worden. De twee shorttracksters kwamen zondagmiddag bij de WK shorttrack in Rotterdam in botsing waardoor Schulting onderuit ging en haar enkel brak. De Nederlandse reageerde in de talkshow Sophie & Jeroen op het veelbesproken moment en gaf aan teleurgesteld te zijn in haar Belgische rivale.

Inmiddels lijkt de lucht geklaard tussen de twee. "Ze vond het vooral heel rot voor me", vertelt Schulting, "Zij zat natuurlijk ook hoog in haar emotie. We hebben nog wat appcontact over en weer gehad. We hebben nu gewoon goed contact."

Pauze

De gebroken enkel was een nieuwe domper in een toch al turbulente periode in het leven van Schulting. Halverwege 2023 moest ze noodgedwongen een lange pauze nemen. Ze bleek het cmv-virus, het 'broertje van Pfeifffer' met zich mee te dragen. Schulting mocht maanden niets doen en dat vond ze erg frusterend. "Het is heel lastig als je zó moe bent, om veerkrachtig te zijn. Je wordt overal tegengehouden, artsen zeggen steeds 'rustig aan'".

Suzanne Schulting, altijd spraakmakend: pieken en dalen, bekende schoonmoeder en influencer Suzanne Schulting is al jaren de koningin van het shorttrack. Dit jaar ontbrak zij meer dan eens op het grote podium. Over al haar medailles en haar tweede leven in het shorttrack, nadat zij verplicht een 'warm bad' nam.

Grote plannen bij Jumbo

Als ze hersteld is van haar enkelblessure, kan Schulting aan de bak bij haar nieuwe ploeg Jumbo. En niet alleen op de shorttrackbaan. Ze is straks ook te bewonderen bij het langebaanschaatsen. We zien haar binnenkort op waarschijnlijk de 500, 1000 en 1500 meter in actie. "Shorttrack blijft mijn main focus", verzekert ze. "Maar, ik wil mezelf blijven uitdagen. Ik langebaan al mijn hele leven, dus ik vind dat heel belangrijk. Het is heel bijzonder dat er drie shorttrackdames naar Jumbo gaan."

Suzanne Schulting per direct naar Jumbo-Visma: 'Iets revolutionairs' Het vertrek van Jutta Leerdam bij schaatsploeg Jumbo-Visma heeft ruimte vrij gemaakt voor shorttrackers Suzanne Schulting en Selma Poutsma bij het geel-zwarte team. Jumbo-Visma gaat zich met twee van de beste shorttrackers van Nederland ook richten op een andere tak van sport.

Waarom is dat zo bijzonder? "Langebaan is van oudsher dé schaatssport van Nederland. Als jonge sport is shorttrack enorm gegroeid en zijn we van niets iets geworden. Vijf jaar geleden werd er over shorttrack gedacht 'dat wordt niks.' Dat Jumbo nu zegt dat ze shorttrack willen omarmen, dat is fantastisch."

Jutta Leerdam gaat, Schulting komt

De komst van Schulting naar Jumbo werd kort na het vertrek van Jutta Leerdam wereldkundig. Volgens directeur Sven Kramer hadden beide sterren ook samen in de ploeg kunnen zitten. "Het vertrek van Jutta moet je hier los van zien”, vertelde Kramer eerder deze week. "Sterker nog, als Jutta zich gecommitteerd had aan ons dan hadden Jutta en Suzanne nu samen in één ploeg gezeten.”