Rick Karsdorp heeft laatste wedstrijd voor PSV gespeeld

Rick Karsdorp zal niet meer in actie komen voor PSV. De rechtsback, die dit seizoen overkwam van AS Roma, kende veel fysieke problemen en dat kost hem nu ook de resterende wedstrijden van het seizoen.

PSV contracteerde Karsdorp afgelopen zomer voor één jaar. Daar zat nog in optie bij voor een extra seizoen. Deze optie moest verplicht gelicht worden wanneer de oud-Feyenoorder een bepaald aantal wedstrijden in actie was gekomen voor de Eindhovenaren. Dit is niet het geval en PSV heeft besloten de optie hoe dan ook niet te lichten.

Karsdorp heeft de laatste tijd veel knieklachten die hem aan de kant houden. Daardoor is er besloten dat hij onder het mes moet, waardoor hij het restant van de Eredivisie aan zich voorbij moet laten gaan.

PSV zal deze zomer dus de markt op moeten voor een nieuwe rechtsback. Richard Ledezma vertrekt transfervrij en lijkt te gaan tekenen in Mexico. Ook Karsdorp zal de deur van het Philips Stadion dus achter zich sluiten, terwijl ook Olivier Boscagli, Walter Benítez (allebei transfervrij) en Tyrell Malacia (gehuurd) Eindhoven achter zich zullen laten.

Karsdorp speelde in totaal twintig wedstrijden voor PSV. Daarin kwam hij niet tot scoren, maar gaf hij wel twee assists. Hij ontving drie keer geel.

Bij PSV is er wel de hoop dat uitblinker Ivan Perišić nog een jaar langer te behouden is. De Kroaat was zaterdag weer belangrijk voor de ploeg van Peter Bosz met een hattrick. Hoewel Perišić al 36 jaar oud is, wijst niks er nog op dat hij klaar is om met voetbalpensioen te gaan. Week in week uit laat hij zien bij de beste spelers van de Eredivisie te behoren, na een glansrijke carrière bij clubs als Borussia Dortmund, Inter, Bayern München en Tottenham Hotspur.

Ook Guus Til ziet zijn toekomst in Eindhoven liggen. Na de zege op Fortuna Sittard liet de aanvallende middenvelder weten graag langer bij PSV te blijven.

